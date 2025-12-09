Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar»

Antonio Cassano, a Viva el futbol, ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Napoli ai danni della Juventus.

Le parole di Cassano

«Per quanto riguarda il Napoli, la bravura di questo allenatore sta nel giocare con vari moduli: 3-5-2, 4-3-3 ecc… Dopo Bologna, tutti credevano che non avesse più la squadra in mano. Sbaglio? Poi, cosa succede? Vince tutte le partite dopo Bologna, ma non ha vinto le partite perché vincere le partite è una roba. Stravincerle, con i giocatori che fanno quello che lui dice, è un’altra roba. Lui ha preso, si è andato a rilassare un pochettino, poi torna e mette fuori uno dei suoi uomini di fiducia da un anno: Politano.

«Politano fuori, mette Neres e Lang che si era lamentato eccetera. Va a perdere chi? Lobotka. Elmas, da tuttofare si mette a fare il regista e dopo lo ringrazia pure (a Conte). »

«Conte oggi è top 3, top 5 mondo. Sì, top 5 mondo per come gioca. Perché tu non puoi, in un quarto d’ora, in un batter d’occhio: vanno tutti via, tornano dalla Nazionale e in tre giorni inizi a giocare 3-4-3. Non lo so, non è possibile. E lui lo fa, lo sta facendo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà è da premio Oscar. È una roba allucinante, fenomenale. E poi come parla… io l’ho detto già tempo fa: quando continua a parlare così, io sarò sempre dalla sua parte e dalla parte della sua squadra. Quello che sta facendo è allucinante.»

«Io mi ricordo anche a Napoli tanta gente pro e contro dopo Bologna, anche la gente un pochettino stranita. Ragazzi, meglio di questo allenatore al mondo non potete averlo, con mille difficoltà. Guardate cosa sta facendo: primo in classifica.»