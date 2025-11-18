McTominay e i gol su rovesciata: in Nazionale ne segna uno più bello di quello dello scudetto. E porta la Scozia ai Mondiali- VIDEO

La Scozia è ai Mondiali. Ha battuto la Danimarca 4-2 grazie a un gol di Tierney al 94esimo. Poi, è arrivato anche il quarto. McTominay ha segnato il bellissimo gol dell’1-0. Pareggio di Hojlund su rigore per l’1-1.

Nella gara tra Scozia e Danimarca, fondamentale per entrambe per l’approdo diretto ai Mondiali 2026, Scott McTominay si è esibito in un’altra delle sue acrobazie. Il primo gol degli scozzesi ha la sua firma ed è straordinario: un cross dal lato destro dell’area di rigore, una coordinazione magistrale e una sforbiciata (non mezza, questa volta, come in occasione di Napoli-Cagliari) che colpisce il pallone e diventa imprendibile per il portiere della Danimarca. Se fosse il gol vittoria, la Scozia andrebbe direttamente ai Mondiali da prima classificata nel suo girone.

Nella ripresa, al 57esimo, il pareggio di Hojlund su rigore. Dal 62esimo la Danimarca è in dieci uomini per l’espulsione di Kristensen. Al 79esimo la Scozia va di nuovo in vantaggio con Shankland al 79esimo, tre minuti e i danesi pareggiano con Dorgu. Al 93esimo il gol vittoria. Al 99esimo il 4-2 di McLean.

McTominay ci è cascato di nuovo: altro gol in rovesciata di importanza capitale per la Scozia (Video)

Di seguito il gol straordinario: