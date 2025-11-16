Home » Archivio » Pagelle

McTominay fatica anche con la Scozia, ma ha salvato un possibile gol della Grecia (Daily Record)

Una sufficienza per lo scozzese del Napoli, che ha perso 3-2. “Inesistente per 45 minuti, prima di colpire la traversa con un meraviglioso tiro”.

Napoli McTominay

Ci Napoli 11/05/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Genoa / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Scott McTominay

La Scozia ha perso 3-2 in casa della Grecia per le qualificazioni ai Mondiali 2026; al momento è in zona playoff e il prossimo match contro la Danimarca sarà decisivo. Scott McTominay ha giocato l’intera partita.

La valutazione di McTominay

McTominay ha ricevuto voto 6 dal Daily Record, che commenta così la sua prestazione:

Il talismano è stato inesistente, prima di colpire la traversa con un meraviglioso tiro, il primo in 45 minuti di gioco. Ha guidato la squadra offensivamente nella ripresa e ha negato un gol agli avversari con un incredibile salvataggio”.

Il Napoli vuole ritrovare i gol dello scozzese

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Antonio Conte un mesetto fa analizzò così la partenza a singhiozzo del centrocampista scozzese. Andando dritto al punto. «McTominay ha cambiato status, lo scorso anno è stato il miglior giocatore del campionato, e quindi dagli avversari ci sono accorgimenti molto diversi quest’anno su di lui. Ricordo che non giocava nello United — ha aggiunto Conte — doveva dimostrare tutto, oggi ha cambiato status e le attenzioni nei suoi confronti da chi prepara la partita sono totalmente diverse».

Conte non parla mai a caso. E quella sua difesa d’ufficio arrivò nel momento in cui il problema del Napoli pareva – per molti tifosi – la coesistenza tra Scott e De Bruyne. Ora le cose sono cambiate, come il rendimento di McTominay tra le ultime dieci giornate dello scorso campionato, dove mise a segno 6 reti (con due doppiette) e fu decisivo nella volata scudetto, e le prime dieci giornate di questo campionato: dopo aver messo a segno il primo gol della Serie A 2025-26 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Scott si è preso una lunga pausa ed è tornato a segnare nella notte più importante, contro l’Inter. Scott è uno degli uomini a cui Conte non rinuncerebbe mai, lo ha fatto giocare anche con i punti a Eindhoven, notte da incubo per il Napoli e da re per McT: è stata la notte della sua ultima doppietta, ora basterebbe un graffio, purché decisivo.

Le pagelle di Italia-Belgio 2-0, prima partita degli azzurri a Euro 2016. BUFFON – Smanaccia su Nainggolan in avvio partita. Un altro paio di parate e soprattutto tante urla di incoraggiamento e rabbia, a seconda dei casi. A dire il vero la retorica buffoniana, simbolo di quest’Italietta micragnosa dai piedi rozzi, alla lunga diventa stucchevole, […]