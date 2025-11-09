È uno degli uomini a cui Conte non rinuncerebbe mai, lo ha fatto giocare anche con i punti a Eindhoven (fece una doppietta)

Il Napoli cerca i gol di McTominay, disperatamente (Gazzetta)

McTominay ha avuto una grande serata in questi stagione, contro l’Inter, con un gran gol di destro. In realtà contro il Psv ne segnò due di gol, purtroppo però gli olandesi ne fecero sei.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Antonio Conte un mesetto fa analizzò così la partenza a singhiozzo del centrocampista scozzese. Andando dritto al punto. «McTominay ha cambiato status, lo scorso anno è stato il miglior giocatore del campionato, e quindi dagli avversari ci sono accorgimenti molto diversi quest’anno su di lui. Ricordo che non giocava nello United — ha aggiunto Conte — doveva dimostrare tutto, oggi ha cambiato status e le attenzioni nei suoi confronti da chi prepara la partita sono totalmente diverse».

Conte non parla mai a caso. E quella sua difesa d’ufficio arrivò nel momento in cui il problema del Napoli pareva – per molti tifosi – la coesistenza tra Scott e De Bruyne. Ora le cose sono cambiate, come il rendimento di McTominay tra le ultime dieci giornate dello scorso campionato, dove mise a segno 6 reti (con due doppiette) e fu decisivo nella volata scudetto, e le prime dieci giornate di questo campionato: dopo aver messo a segno il primo gol della Serie A 2025-26 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Scott si è preso una lunga pausa ed è tornato a segnare nella notte più importante, contro l’Inter.

Scott è uno degli uomini a cui Conte non rinuncerebbe mai, lo ha fatto giocare anche con i punti a Eindhoven, notte da incubo per il Napoli e da re per McT: è stata la notte della sua ultima doppietta, ora basterebbe un graffio, purché decisivo.

De Laurentiis, Conte e McTominay vengono premiati come miglior tecnico, presidente e calciatore dell’anno (qualche giorno fa)

Questa mattina, presso l’Ssc Napoli Training Center, Antonio Conte ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno come “Miglior Allenatore della Serie A 2024/2025”. La consegna è avvenuta da parte del Presidente dell’Asd Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, insieme alla madrina Souhaila Mia.

Conte miglior allenatore del 2024/25, la motivazione

Motivazione ufficiale:

“Premio Manlio Scopigno come miglior allenatore della serie A ad Antonio Conte, non solo tecnico ma anche architetto di un Napoli capace di centrare il quarto scudetto della sua storia. Conte è anche il primo allenatore della storia del nostro campionato a vincere il titolo con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli)”.

Nel corso della stessa edizione del premio, sono stati attribuiti anche due ulteriori riconoscimenti:

Aurelio De Laurentiis – “Presidente dell’anno”

Motivazione ufficiale:

“Premio Manlio Scopigno come miglior Presidente dell’anno ad Aurelio De Laurentiis perché ha portato nel mondo del calcio la capacità di essere un visionario che solo un grande uomo di cinema come lui può avere”.

Scott McTominay – “Miglior Giocatore di Serie A”

Motivazione ufficiale:

“Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della serie A a Scott McTominay, vero uomo scudetto del Napoli, tuttocampista, può giocare ovunque, ma anche bomber con 12 goal. È l’emblema del calcio di Antonio Conte e del suo Napoli campione d’Italia”.

