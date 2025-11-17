La Nigeria (eliminata) accusa il Congo: «Un membro dello staff ci ha fatto un rito voodoo durante i rigori»

A fine partita il ct Éric Chelle dice a Espn Africa: «Ogni volta, ogni volta... ripeteva sempre quel gesto. È per questo che ero un po' nervoso nei suoi confronti»

La Nigeria ha mancato la qualificazione al Mondiale per la seconda volta consecutiva. Fatale alle “Super Eagles” la sconfitta ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo che invece si giocherà il pass per la competizione nei play-off internazionali (sei squadre a contendersi l’ultimo biglietto riservato alle selezioni africane). Una sconfitta clamorosa per Osimhen (infortunatosi durante la partita) e compagni, ma è ancora più clamoroso quanto emerso in queste ore dalle dichiarazioni del Ct nigeriano Éric Chelle. Quest’ultimo, spiegando l’accenno di rissa in campo dopo i tiri dal dischetto, ha accusato un membro dello staff avversario di aver praticato della “magia nera”.

Nigeria-Congo, la particolare denuncia di Chelle

«Durante tutta la sessione di calci di rigore, il membro dello staff della Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo», ha affermato Chelle ai microfoni di Espn Africa. «Ogni volta, ogni volta, ogni volta… ripeteva quel gesto. È per questo che ero un po’ nervoso nei suoi confronti», ha sottolineato.

Invitato poi ad entrare nel merito, il tecnico della Nigeria ha fatto un gesto col braccio e aggiunto: «Qualcosa del genere… Non so se fosse acqua o roba simile».

