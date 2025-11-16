Home » Mondiali 2026

La Nigeria di Osimhen è fuori dal Mondiale (ha perso ai rigori col Congo)

Victor e Lookman sconfitti dal Congo che aveva già eliminato il Camerun di Anguissa. Il Congo ha sostituito il portiere al 120esimo, giusto per i rigori

Osimhen nigeria

Nigeria's forward #9 Victor Osimhen celebrates after the victory at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 round of 16 football match between Nigeria and Cameroon at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan on January 27, 2024. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

La Nigeria di Osimhen è fuori dal Mondiale (ha perso ai rigori col Congo).

Niente Mondiale per Victor Osimhen. La Nigeria è stata eliminata ia rigori dal Congo. La partita è finita 1-1, Osimhen è uscito alla fine del primo tempo. Poi, i rigori e il Congo ha vinto al sesto rigore.

Fuori il Camerun di Anguissa (sempre contro il Congo) e poi anche la Nigeria di Osimhen e Lookman.

Il Congo ha cambiato portiere proprio per i calci di rigore. Al 120esimo è entrato Fayulu per Mpasi.

 

Correlate