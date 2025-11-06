Osimhen, a Napoli si riaccendono i rimpianti mentre a Istanbul esultano per l’affare

Sportmediaset: "Quando in estate il Galatasaray decise di investire 75 milioni per prenderlo, molti avevano parlato di scommessa rischiosa. Oggi, quella scelta si è trasformata in un colpo da maestro". E a Napoli, intanto, si soffre di mal di gol

Con la tripletta rifilata all’Ajax ieri sera (tre gol in 19′), Victor Osimhen si è attestato come il capocannoniere della Champions League 2025/2026 mettendosi alle spalle gente del calibro di Haaland, Kane, Mbappé e Yamal. C’è qualcuno che già parla di rimpianto per il Napoli e di scommessa vinta da parte del club turco.

Osimhen è stato un vero affare per il Galatasaray

Sportmediaset, ad esempio, scrive:

“Una prestazione, con tre gol in 19 minuti ad Amsterdam, che ha fatto il giro del mondo e che riaccende, inevitabilmente, il rimpianto dei tifosi del Napoli. Solo pochi mesi fa, il club di De Laurentiis decideva di cederlo definitivamente per una cifra record, 75 milioni di euro, una scelta che – seppur resa necessaria da rapporti ormai logori – oggi molti guardano con nostalgia, osservando da lontano la rinascita del nigeriano sotto le luci europee. Specialmente in un periodo dove l’attacco di Antonio Conte, affidato a Hojlund e Lucca in attesa del ritorno di Lukaku, fatica a brillare”.

“I media turchi lo celebrano come un eroe, mentre in Italia rimbalza il dato che fa riflettere: mentre il nigeriano si esalta sotto la luce di una ritrovata aurea, il Napoli ha segnato quasi la metà dei gol rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Quando in estate il club di Istanbul ha deciso di investire 75 milioni per portarlo via da Napoli, molti avevano parlato di scommessa comunque rischiosa. Oggi, quella scelta si è trasformata in un colpo da maestro. Osimhen non solo sta ripagando la cifra con i gol, ma ha anche riportato il Galatasaray al centro delle cronache europee”, sottolinea il noto portale.

Ed effettivamente, ad Istanbul non possono che essere soddisfatti. «Abbiamo creduto nel talento e nella determinazione di Victor. Ora raccogliamo i frutti», ha commentato il presidente turco Dursun Özbek. «Osimhen era un sogno in estate. Porta con sé una mentalità vincente ogni singolo giorno. Si vede quanto ami lottare per la squadra. Ringrazio presidente e dirigenza», ha dichiarato invece il tecnico Okan Buruk. Contemporaneamente, a Napoli, c’è chi si chiede se proprio lo strappo non poteva essere ricucito.