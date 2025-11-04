McTominay a Napoli è diventato il calciatore che sognava di essere: perché dovrebbe tornare in Premier? (Faz)

Calciatore, e non solo. Faz: "È un'icona della moda. Passeggia per Napoli con i capelli fatti, la camicia semiaperta e i mocassini. Festeggia sulla spiaggia fumando sigari e bevendo cocktail. Perché dovrebbe voler tornare nella piovosa Inghilterra?"

Oggi pomeriggio (ore 18:45) il Napoli ospiterà al “Maradona” l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata della Champions League 2025/26. A breve saranno note anche le formazioni ufficiali, ma se c’è una certezza alla vigilia è che mister Antonio Conte non farà a meno di uno dei suoi uomini migliori. Ci riferiamo a Scott McTominay, protagonista assoluto del quarto tricolore confermatosi uomo fondamentale dello scacchiere azzurro in questo inizio di stagione.

Il centrocampista scozzese è ormai diventato un top player a livello internazionale, tanto da tornare nuovamente in orbita Premier League. I colleghi tedeschi della Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) gli hanno dedicato un lungo approfondimento, raccontandone il percorso e l’esplosione in Italia.

Il focus della Faz su McTominay

“Con un taglio a spazzola, la pelle chiara e un’aria un po’ imbarazzata, Scott McTominay sbarca nel sud Italia. Ha appena giocato gli Europei in Germania; avrebbe dovuto essere la stella delle della Scozia. Ma la Scozia è tornata a casa con un punto e sette gol subiti. McTominay va direttamente a Napoli”, ricorda la Faz.

Il giornale tedesco si sofferma poi sul recente passato del centrocampista britannico. “Per anni aveva cercato di diventare quel giocatore del Manchester United che molti avevano immaginato fin dalle sue prime partite in Premier League: un centrocampista dinamico, alto 1,90 m, in grado di portare palla da un’area di rigore all’altra. Il prossimo Paul Pogba. Solo che allo United, McTominay ha sempre vissuto all’ombra di un giocatore più ingombrante e costoso, a volte persino dello stesso Pogba”, sottolinea la Faz. Che quindi va avanti passando al trasferimento all’ombra del Vesuvio: “Dopo solo poche settimane in Italia, McTominay era il giocatore che aveva sempre desiderato essere in Inghilterra. Ha trasformato il gioco del Napoli, diventando un grande, inaspettato eroe della vittoria del campionato”.

Negli scorsi giorni, è timidamente cominciata a circolare la notizia di un possibile ritorno in Premier di McTominay. La Faz osserva: “Lo si vede passeggiare per Napoli con i capelli appena fatti, la camicia bianca semiaperta e mocassini firmati ai piedi. È diventato un’icona della moda, uno scozzese nel sud Italia. E, tra l’altro, il miglior giocatore della scorsa stagione. In estate, McTominay festeggiava assieme a tanti tifosi del Napoli in un bar sulla spiaggia, fumando sigari e facendosi servire cocktail. Perché mai dovrebbe voler tornare al nord, a 28 anni, nella piovosa Manchester o a Londra?”.

Successivamente, la Faz sottolinea che lo stesso percorso sembrerebbe averlo intrapreso Hojlund, il quale “arrivato in estate pallido e con i capelli corti dopo anni deludenti, ora a Napoli segna e si mostra leggermente abbronzato e con la riga centrale bionda”.

In conclusione, la testata tedesca si sofferma anche sulle vicende di campo e, in vista della gara di oggi tra gli azzurri e l’Eintracht, evidenzia: “Nell’ultima partita, il Como ha pressato il Napoli per 90 minuti, e il Napoli ha trovato a malapena una linea di passaggio libera. Questo potrebbe aver fatto piacere all’allenatore dell’Eintracht, Dino Toppmöller, che in questa stagione ha l’obiettivo di trasformare l’Eintracht in una squadra da pressing, almeno in parte, e aveva temporaneamente abbandonato questo approccio”.