Gilmour alle prese con la pubalgia: lo staff medico valuterà la possibilità di un intervento chirurgico (Di Marzio)

Le condizioni di Billy Gilmour continuano a preoccupare il Napoli. Il centrocampista scozzese, fermo dalla gara contro il Como (10° giornata) per una persistente pubalgia, potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Ne ha parlato Di Marzio.

Possibile operazione per Gilmour: i dettagli

Ecco cosa riporta Di Marzio:

“Il centrocampista scozzese è alle prese con la pubalgia e nelle prossime ore lo staff medico valuterà l’eventualità di un intervento chirurgico. Non sono buone notizie per Antonio Conte, già alle prese con numerose assenze: tra i centrocampisti in infermeria figurano infatti De Bruyne e Anguissa. Ulteriori aggiornamenti arriveranno appena sarà presa una decisione definitiva sull’eventuale operazione del calciatore azzurro. “

“Il Napoli segue con crescente apprensione l’evoluzione delle condizioni di Billy Gilmour, ancora ai box a causa della pubalgia che lo tormenta dalla sfida della decima giornata contro il Como. In quell’occasione, il centrocampista scozzese era partito titolare ma fu costretto ad abbandonare il campo già nel primo tempo per un dolore acuto che non gli ha più permesso di tornare a disposizione. Da allora Gilmour non è più sceso in campo e lo staff medico sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico. Una scelta che, se confermata, comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei tempi di recupero: il classe 2001 rientrerebbe soltanto a gennaio.”

Lo stesso Gilmour era in Inghilterra proprio per un consulto sulla sua pubalgia.

