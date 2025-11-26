Il punto sugli infortunati: «Lukaku non ce la farà per Roma. Meret si è tolto il tutore, dovrebbe rientrare a dicembre. Il Napoli tornerà sul mercato a centrocampo»

Gilmour ha la pubalgia, è in Inghilterra per un consulto. Spinazzola potrebbe rientrare (Sky Sport)

Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha fatto il punto sulla situazione infortuni del Calcio Napoli.

Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini in vista di Roma-Napoli partita in programma domenica sera:

«Dovrebbe esserci il ritorno di Spinazzola (ne ha parlato ieri sera Antonio Conte, ndr). È una notizia da confermare, va monitorato giorno per giorno. Sarebbe un ritorno importante considerato l’infortunio di un altro esterno come Gutierrez che si è fatto male alla caviglia.

Billy Gilmour è in Inghilterra per un consulto, ha un problema di pubalgia. È andato a fare un ulteriore consulto per pianificare i tempi di recupero e anche la terapia.



A Gilmour vanno aggiunti De Bruyne e Anguissa. Manna ha fatto intendere che il Napoli dovrà tornare sul mercato e lo farà.



Lukaku non tornerà in panchina a Roma, lo ha anticipato Conte in conferenza. Però a breve dovrebbe tornare.



Meret ha tolto il tutore al piede, per dicembre dovrebbe rientrare.



Le seconde linee stanno crescendo, Neres e Lang su tutti, considerando la sfida scudetto di domenica sera con la Roma, poi la Coppa Italia, la partita con la Juventus a Napoli che è sempre sentita senza dimenticare la partita di Champions di Lisbona contro il Benfica».

Il tecnico del Napoli Antonio Conte terrà dalle 12:30 la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Qarabag.

Hai visto ulteriori processi di crescita e energia?

«Domani è l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo cosa ha rappresentato e rappresenta per il Napoli. Sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria o qualcosa di importante. Sicuramente il Qarabag è una squadra rivelazione in Champions, 7 punti ottenuti anche in campi difficili. E’ una squadra dove ci sono tanti stranieri integrati bene, hanno ritmi alti, qualità, bisogna fare una grande gara. Come sempre ci vorrà tanta energia dall’inizio».

Infortuni, quanto pesano:

«Mettiamo nella lista Meret che è il portiere dello scudetto. Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione, l’allenamento li puoi preparare e indirizzare. Da inizio anno abbiamo dovuto e continuiamo a fare di necessità virtù. Dobbiamo cercare soluzioni e portare la soluzione migliore anche per gestire questo momento. Da inizio anno stiamo gestendo questo momento, mi auguro di avere una scelta più vasta e di non dover andare sempre a situazioni particolari».

Gare ravvicinate:

«Contro l’Atalanta c’è stato dispendio di energie importante, abbiamo fatto una partita intensa e di grande energia. Ci portiamo dietro la positività, i tre punti danno energia. Siamo abituati a considerare tutte le partite importanti. Domani è uno step che ha un rilievo e ci arriviamo a livello morale e di positività in maniera giusta, dovremmo dare tutto quello che abbiamo».

Come stanno Hojlund, Rrahmani, Gilmour e Spinazzola?

«Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche, venivano partite intense in Nazionale. Hojlund aveva dato tutto. Per Gilmour e Spinazzola mi piacerebbe ne parlassero i medici che sono più appropriati; non sono infortuni muscolari. Ancora oggi non riesco a sapere».

A che punto è il coinvolgimento dei calciatori?

«I nuovi devono essere coinvolti per crescere e salire di più, bisogna sfruttare le situazioni per migliorare e coinvolgere di più tutti».

Che risposta ha avuto da Neres e Lang?

«Noa è arrivato quest’anno, Neres l’anno scorso spesso è stato decisivo, non stiamo scoprendo un calciatore nuovo. Sicuramente la partita contro l’Atalanta c’è stata un’ottima prestazione in fase realizzativa e ora bisogna continuare. L’Atalanta ormai è il passato, c’è da dare domani risposte e conferme».

La difesa a tre:

«La svolta sulla difesa a tre è figlia dell’emergenza e avere la possibilità di avere alternative in panchina. Più che parlare di difesa a tre, parlerei del centrocampo a due. Bisogna continuare e fare di necessità virtù.»

Lukaku:

«Non è assolutamente pronto per la Roma, la sua importanza la sappiamo benissimo. E’ un calciatore riconosciuto a livello internazionale. Dà tanto, si è curato tanti mesi in Belgio, è importante recuperarlo. Sono situazioni dove devi mettere l’elmetto, di grande emergenza».