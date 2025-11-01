Conte: «È stata una partita di stampo europeo, non c’è stata una squadra che si è seduta nella sua metà campo»

A Dazn: «Molto più contento oggi di altre volte in cui abbiamo vinto, perché ho avuto risposte da squadra vera».

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita contro il Como

Le parole di Conte

Come avete interpretato la partita?

«Ho visto una partita che si è giocata a livelli molto intensi. Loro possono recriminare sul rigore, però nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Tanti pensano che il Como sia una squadra minore solo perché si chiama Como, è una realtà e sta facendo grandi cose. Complimenti a loro e a noi perché abbiamo fatto una prestazione seria nonostante le difficoltà dei calciatori che sono dovuti uscire. Molto buona la prestazione di Elmas e di Gutierrez, due partite di spessore. Noi andavamo a pressare alti e cercavamo di conquistare palla e lo facevano anche loro. È stata una partita di stampo europeo dove non c’è stata una squadra che si è seduta nella sua metà campo. Molto più contento oggi di altre volte in cui abbiamo vinto, perché ho avuto risposte da squadra vera».

Bel confronto con Fabregas in campo, ma ha detto che il Como doveva vincere

«Sicuramente il Como ha fatto una buonissima partita, però non dimentichiamo i suoi risultati recenti, ha anche battuto la Juventus. Stiamo parlando di una squadra che è in crescita. Se parliamo del risultato non ricordo una parata di Vanja. Tutto sommato un risultato giusto. Il primo tempo un po’ più per loro, nel secondo tempo siamo stati i migliori»

Lukaku quando torna?

«Non lo so, dovete chiederlo ai medici. Sta cercando di lavorare e assorbire questo infortunio grave. La sua presenza però fa sempre bene al gruppo e anche a lui. Siamo contenti di averlo rivisto, lo saremo ancora di più quando ci potrà aiutare in campo».