Napoli-Como 0-0 a fine primo tempo: Milinkovic para il rigore di Morata al 26′. Si infortuna anche Gilmour (LIVE)

Il Napoli affronta il Como al Maradona per la decima giornata di Serie A. Conte per la sfida delicata contro il Como di Fabregas, ritrova la sua colonna portante del reparto difensivo. Difatti torna Rrahmani nella coppia di centrali vicino a Buongiorno e tra Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Dalla mediana in su ritorna anche Hojlund dal primo e Neres prende il posto di Lang sulla fascia sinistra. C’è un altro ritorno importante in casa Napoli con Lobotka che ritrova la panchina e potrebbe avere qualche minuto per riprendere il ritmo partita.Fabregas invece si affida a Morata come punta avanti e sulla batteria dietro di lui sono confermati ancora Nico Paz e Diao oltre Addai.

Sfida interessante tra le due squadre con il maggior possesso palla del campionato. Le sfide dell’anno scorso finirono con una vittoria a testa a testimonianza dell’equilibrio nelle partite tra l’allievo e il maestro. Non dimenticando il campionato vinto insieme al Chelsea con Conte in panchina e Fabregas in campo.

49′ Fine primo tempo al Maradona

48′ Como in possesso nella metà campo partenopea

46′ Quattro minuti di recupero

45′ Occasione per Elmas! Break del macedone a centrocampo, poi arriva al limite e calcia. Butez para a terra dietro a tante gambe

44′ Napoli che ha cambiato anche l’assetto tattico con l’uscita di Gilmour

41′ Ritmi sempre altissimi. Non c’è possibilità di sbagliare un passaggio

37′ Problema muscolare per Gilmour ed entra Elmas al suo posto. L’allenatore leccese chiede anche Lobotka la sua disponibilità ma nel vederlo non troppo convinto vira su Elmas

35′ Como sempre più propositivo in questi primi trentacinque minuti, il piano tattico degli azzurri fatica ad ingranare

32′ Occasione per McTominay! Tiro da fuori dello scozzese e prima vera parata di Butez

29′ Animi che si accendono. Ora lungo colloquio tra Conte e Zufferli. Redarguito l’allenatore azzurro dal direttore di gara

26′ Milinkovic para il rigore di Morata! Il serbo si ripete dopo il rigore parato a Camarda nella scorsa giornata

24′ Calcio di rigore per il Como! Morata lanciato in profondità entra in area e Milinkovic lo abbatte

21′ Altro calcio d’angolo ottenuto dal Como, su punizione deviata di Nico Paz

15′ Como sempre in pressione alta e sempre vicino alla porta del Napoli

12′ Primo corner per il Napoli ed è dal lato sinistro

8′ Primo cambio per Fabregas, dentro Diego Carlos e fuori Kempf che si è fatto male in un contrasto con McTominay

5′ Prime occasioni per entrambe le squadre, su pressing nella fase di costruzione. Testimonianza della pressione altissima e senza respiro che portano entrambe

3′ Napoli subito in aggressione massima, gli azzurri non vogliono far ragionare il Como in fase di costruzione

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Como

NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas