Arriva la prima espulsione di Ronaldo in 226 presenze con il Portogallo: rischia di saltare l’inizio del Mondiale

Il Telegraph. Il ct irlandese aveva avvertito gli arbitri di non lasciare che Ronaldo “controllasse” la partita. Lui aveva promesso di fare il bravo ragazzo, non c'è riuscito

Cristiano Ronaldo è nuovamente sulla bocca di tutti e non per l’ennesimo record battuto. Ha ormai fatto il giro del mondo la sua provocazione ai tifosi della Repubblica D’Irlanda dopo la sua espulsione e le critiche non sono di certo mancate. Ecco l’analisi del Telegraph.

Ronaldo provoca i tifosi irlandesi: i dettagli

Ecco cosa scrive il Telegraph:

“Ronaldo, ex attaccante di Real Madrid e Manchester United, aveva dichiarato in conferenza stampa che sarebbe stato un “bravo ragazzo”, dopo che il commissario tecnico irlandese Heimir Hallgrimsson aveva avvertito gli arbitri di non lasciare che Ronaldo “controllasse” la partita.”

“Tuttavia, il suo momento di follia è arrivato al 62’, quando il Portogallo era già sotto dopo le due reti nel primo tempo di Troy Parrott, ex Tottenham ora all’Az in Eredivisie. A causa dell’espulsione, Ronaldo potrebbe ora saltare l’inizio del Mondiale.”

Cosa è successo

“Nel tentativo di rientrare in partita, Ronaldo era in area a duello con il difensore irlandese Dara O’Shea mentre aspettavano un cross. Visibilmente irritato dall’attenzione del giocatore dell’Ipswich Town, Ronaldo ha colpito O’Shea con una gomitata, facendolo cadere a terra.”

“Il pubblico dell’Aviva Stadium ha subito reagito, così come i calciatori irlandesi, che hanno immediatamente protestato con l’arbitro Glenn Nyberg. Il direttore di gara, che aveva visto l’azione, inizialmente ha estratto il cartellino giallo, salvo poi cambiarlo in rosso dopo essere stato richiamato al Var È la prima espulsione di Ronaldo in 226 presenze con il Portogallo.”

“Mentre attendeva la decisione arbitrale dopo l’episodio con O’Shea, Ronaldo si è rivolto verso il pubblico mimando il gesto del pianto, gesto accolto con entusiasmo dai tifosi irlandesi. Ha rivolto lo stesso gesto anche verso O’Shea, suggerendo che il difensore avesse esagerato. Quando è arrivato il cartellino rosso, Ronaldo ha applaudito in modo sarcastico i tifosi, scatenando ancora una volta la loro esultanza”.

L’accusa di Ronaldo al Ct irlandese

“Una parte dell’episodio affonda le radici nelle dichiarazioni prepartita del Ct irlandese Heimir Hallgrimsson, il quale aveva affermato che nel precedente incontro Ronaldo aveva “influenzato l’arbitro”, invitando Nyberg a non lasciarsi condizionare dal 40enne portoghese.”

“Ronaldo era evidentemente a conoscenza di quelle parole: mentre si dirigeva verso il tunnel dopo l’espulsione, si è avvicinato a Hallgrimsson, puntandogli il dito contro e urlandogli qualcosa prima di stringergli la mano.”

Se il Portogallo dovesse battere l’Armenia e qualificarsi direttamente, Ronaldo sarebbe assente nelle prime due gare del Mondiale in caso di squalifica estesa.

Se la squadra dovesse scendere nei playoff, il portoghese salterebbe quelle partite ma sarebbe disponibile per l’inizio del Mondiale, qualora il Portogallo si qualificasse.