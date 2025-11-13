Irlanda-Portogallo 2-0, brutta serata per Ronaldo espulso e preso in giro dai tifosi irlandesi

La vera sorpresa di serata, però, arriva dall’Irlanda, dove è arrivato il clamoroso ko del Portogallo, battuto per 2-0 grazie alla doppietta di Parrott nel primo tempo. Oltre al danno, poi, la beffa, visto che la formazione allenata da Roberto Martinez giocherà la gara decisiva senza Cristiano Ronaldo, espulso dopo un’ora di gioco per aver rifilato una gomitata ad un avversario.

Al 61esimo il fuoriclasse dell’Al-Nassr, infatti, è stato espulso dopo un rosso diretto per condotta violenta a seguito di una gomitata a pallone lontano nei confronti di O’Shea. Inizialmente il direttore di gara Nyberg aveva solamente ammonito l’attaccante, ma è stato richiamato al monitor dal Var e – dopo aver rivisto l’episodio – ha espulso CR7.

Cr7 si è reso protagonista ma non in positivo questa volta. Poco prima che l’arbitro decidesse di espellerlo, Ronaldo ha detto al giocatore che aveva dato una gomitata di smettere di piangere. Dopo l’intervento del Var e l’espulsione, i tifosi irlandesi lo hanno deriso con lo stesso identico gesto.

Cristiano Ronaldo moments before disaster who’s crying now 😂😂 pic.twitter.com/xtRaJWrHX0 — Owen (@Owene2220) November 13, 2025

Adesso per il Portogallo potrebbe non bastare il pareggio contro l’Aremnia, dato che l’Ungheria si trova a soli due punti di distanza.