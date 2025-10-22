Stadio Maradona, il consigliere Simeone: «entro giugno 2026 sarà approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica»

Arrivano novità per quanto riguarda lo stadio Maradona. A riferirle è Nino Simeone – consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici – tramite una nota ufficiale.

La nota di Simeone sullo stadio Maradona

Ecco quanto recita il comunicato: “Il Sindaco Manfredi, con il prof. Edoardo Cosenza e l’Assessore al Bilancio Baretta, mediante l’approvazione in Giunta di una Delibera contenente le linee di indirizzo operative, finalizzate alla progettazione degli interventi di ammodernamento funzionale ed energetico dello Stadio Diego Armando Maradona, hanno compiuto un passo decisivo per il futuro dell’impianto di Fuorigrotta. Si tratta di un progetto strategico ed ambizioso, che riguarda l’immagine e lo sviluppo della nostra città. Tra le principali innovazioni una nuova configurazione del primo anello e spazi hospitality di livello internazionale, una copertura innovativa con pannelli fotovoltaici e riuso delle acque meteoriche, accessibilità migliorata, parcheggi interrati e nuovi ingressi e spazi commerciali ed infine il museo “Maradona Experience” per trasformare lo stadio in un polo sportivo e culturale.

