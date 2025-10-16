Mondiali 2026, già venduti oltre un milione di biglietti in ben 212 paesi diversi (Le Parisien)
Da lunedì 27 ottobre inizierà una nuova fase con la vendita di biglietti singoli per tutte le partite. I prezzi sono molto alti, fino a 6.000 dollari. Il minimo è di 60 dollari
Mondiali 2026, venduti oltre un milione di biglietti
Le Parisien scrive:
“Il successo promette di essere immenso. A otto mesi dalla Coppa del Mondo Fifa 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, le prime vendite di biglietti sono già un successo. In un comunicato stampa diffuso oggi, la Fifa ha annunciato che sono stati acquistati oltre un milione di biglietti durante la prevendita, aperta a metà settembre”.