Mondiali 2026, già venduti oltre un milione di biglietti in ben 212 paesi diversi (Le Parisien)

Da lunedì 27 ottobre inizierà una nuova fase con la vendita di biglietti singoli per tutte le partite. I prezzi sono molto alti, fino a 6.000 dollari. Il minimo è di 60 dollari

Si avvicinano sempre di più i Mondiali di calcio del 2026 che vedranno per la prima volta partecipare ben 48 squadre, anziché 32. La prevendita dei biglietti promette bene, visto che sono stati già acquistati oltre un milione, pur se ancora non si conoscono tutte le squadre partecipanti, né le partite e né i gironi.

Mondiali 2026, venduti oltre un milione di biglietti

Le Parisien scrive:

“Il successo promette di essere immenso. A otto mesi dalla Coppa del Mondo Fifa 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, le prime vendite di biglietti sono già un successo. In un comunicato stampa diffuso oggi, la Fifa ha annunciato che sono stati acquistati oltre un milione di biglietti durante la prevendita, aperta a metà settembre”.

“«Diverse squadre si sono già qualificate per la Coppa del Mondo 2026 e il mondo intero si sta preparando ad assistere a un’edizione storica della competizione. I tifosi di 212 paesi lo sanno bene, avendo già prenotato oltre un milione di biglietti tramite la prevendita Visa»”, fanno sapere dalla Fifa. In totale, si contano cittadini provenienti da 212 paesi che hanno acquistato biglietti. La Francia è tra i primi 10 paesi acquirenti”.

Presto comincerà una nuova fase di vendita. I prezzi però non sono modici, come conclude Le Parisien:

“Una nuova fase di vendita inizierà presto, a partire da lunedì 27 ottobre, con la vendita di biglietti singoli per tutte le partite. I prezzi sono, tuttavia, molto alti, fino a 6.000 dollari. Il minimo è di 60 dollari. Si possono acquistare fino quattro biglietti a persona per partita e non sarà possibile acquistarne più di 40 durante la competizione”.

