Trump vuole togliere i Mondiali a Boston e minaccia Los Angeles per le Olimpiadi: i sindaci di sinistra sono inadeguati

«A Boston il sindaco non è bravo... è di sinistra radicale, e sta perdendo il controllo di alcune zone. Se lo chiedessi a Infantino, lo farebbe immediatamente». E parla anche di Los Angeles

Le città di Boston e Los Angeles sono un cruccio per Donald Trump che sta facendo di tutto per esercitare pressione al punto da minacciare di intervenire affinché vengano tolte le partite della Coppa del Mondo di calcio del 2026 nel primo caso e addirittura le Olimpiadi del 2028 nel secondo. Trump non ha l’autorità legale per intraprendere direttamente nessuna delle due azioni, ma può fare pressione sull’organismo di governo di ciascuna competizione affinché sposti la città ospitante. Ne scrive Il Guardian.

Boston è di sinistra radicale, Trump la vuole “punire”

Trump ha incontrato ieri alla Casa Bianca il Presidente argentino Javier Milei. Nel corso dell’incontro ha risposto sulle preoccupazioni per i disordini di Boston in vista dei prossimi mondiali. Il giornalista ha anche chiesto se Trump avrebbe collaborato con Michelle Wu, sindaco di Boston, per affrontare la questione. «Potremmo portarli via», ha detto Trump a proposito delle partite della Coppa del Mondo, che si terranno al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, circa 35 chilometri a sud-ovest di Boston. «Il loro sindaco non è bravo… è di sinistra radicale, e stanno prendendo il controllo di alcune zone di Boston»

Gli assembramenti di persone in strada, un fenomeno generato dai social media che vede grandi folle di persone radunarsi per le strade cittadine a tarda notte per esibirsi in acrobazie in auto, sono diventati un problema ricorrente nelle città americane dopo la chiusura dovuta alla pandemia di Covid-19. Di recente, tali assembramenti sono diventati violenti in Massachusetts, inclusa Boston. Tuttavia, questi assembramenti non sono generalmente considerati legati a una particolare ideologia politica. «Se qualcuno sta facendo un pessimo lavoro e ritengo che le condizioni non siano sicure, chiamerei Gianni [Infantino], il capo della Fifa, che è fenomenale, e gli direi di spostare la situazione in un’altra sede», ha detto Trump martedì. «E lui lo farebbe. Non gli piacerebbe farlo, ma lo farebbe. Lo farebbe con estrema facilità».

Anche Los Angeles nel mirino di Donald

Non solo Boston. Anche Seattle e San Francisco sono finite nel mirino, con Trump che ha affermato che entrambe le città erano «gestite da lunatici di sinistra radicale che non sanno quello che fanno».

Martedì, la risposta di Trump a una domanda su Boston ha virato verso una minaccia simile alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. «Se pensassi che Los Angeles non sarebbe preparata adeguatamente, la sposterei in un’altra sede, se necessario», ha detto. «In quel caso probabilmente dovrei ottenere un altro tipo di permesso, ma lo farei.» Il permesso a cui fa riferimento Trump dovrebbe arrivare tramite il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). La sua presidente, Kirsty Coventry, è stata eletta a marzo e non ha ancora avuto un’apparizione pubblica con Trump, anche se ha affermato che le piacerebbe incontrarlo in futuro. Trump ha anche criticato la gestione degli incendi boschivi di Los Angeles da parte del governatore della California Gavin Newsom. Ha affermato che una situazione simile potrebbe comportare l’annullamento dei Giochi. «Se non collabora, dovremo essere molto duri», ha detto Trump.