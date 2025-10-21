Il murales di Maradona torna visibile, trovata un’intesa tra Comune ed esercenti per la gestione dell’area

Chiuso dai proprietari dopo il blitz della polizia municipale dei giorni scorsi, il murales di Maradona è tornato visibile perché si va verso una soluzione ai tanti problemi. Lo scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno spiegando che negozianti e Comune di Napoli hanno raggiunto un accordo nella giornata di ieri, dopo che l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, insieme con Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, hanno incontrato una delegazione dei gestori delle attività commerciali dell’area di via Emanuele de Deo, cioè Largo Maradona. All’incontro hanno preso parte anche il presidente e il vicepresidente della Camera di commercio, Ciro Fiola e Antonino Della Notte, tecnici e funzionari comunali.

“L’amministrazione comunale ha illustrato gli aspetti formali relativi all’area, destinata ad attrezzature pubbliche. Secondo il percorso individuato, già adottato per altre realtà cittadine, l’accordo tra operatori privati e Comune dovrebbe essere formalizzato ricorrendo ad una convenzione pubblicoprivato. Attraverso questo iter dovrebbe essere possibile assegnare all’intera area un uso pubblico, destinazione conforme alle previsioni urbanistiche, «nell’interesse comune dell’Amministrazione e degli operatori, valorizzando una zona divenuta attrattore turistico grazie al celebre murale che ritrae Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli», rimarcano dalle parti del Municipio.

Adesso il Comune attende la presentazione del progetto da parte dei proprietari del murale per poter avviare la procedura formale. Intanto, però, alla luce di quanto emerso nell’incontro, il Comune ha chiesto e ottenuto la rimozione dei teloni”.