Djokovic vomita, Sinner si fa male alla coscia: il Masters 1000 di Shangai è una lotta contro l’umidità (Rmc Sport)

Il serbo ha giocato a 30°C e quasi l'80% di umidità, rischiando l'eliminazione contro il numero 150 del mondo Hanfmann. Era molto debole fisicamente.

Novak Djokovic è riuscito a passare il terzo turno del Masters 1000 di Shangai contro Yannick Hanfmann, nonostante l’80% di umidità percepita in campo e i 30 gradi di temperatura durante il match. Non ce l’ha fatta, invece, Jannik Sinner, che si è dovuto arrendere per i crampi all’olandese Talon Griekespoor, ritirandosi dal match e dal torneo.

Djokovic vomita, Sinner si fa male alla coscia: Shangai è una lotta contro l’umidità

Rmc Sport scrive:

All’età di 38 anni, Novak Djokovic è stato molto disturbato dalle condizioni meteorologiche del Masters 1000 di Shangai, 30°C e quasi l’80% di umidità. Djokovic è arrivato molto vicino dall’eliminazione contro il numero 150 del mondo Yannick Hanfmann. In diverse occasioni del match è stato visto molto debole, ha vomitato sia sul retro del campo, sia vicino alla sua panchina.

Pochi minuti dopo, anche Jannik Sinner non è riuscito a fornire le prestazioni attese. Ha abbandonato il match contro l’olandese Talon Griekespoor a causa, secondo quanto riportato dal sito dell’Atp, di crampi alla coscia destra. Sinner ha iniziato a zoppicare dopo una corsa laterale alla fine del secondo set. Successivamente, ha ripreso la partita, ma zoppicando, a punto di dover tornare in panchina sostenuto dal suo staff medico. E ha deciso di ritirarsi.

«Anche se qualche giocatore si lamenta dell’imposizione di alcune regole, la verità è che si possono fare ancora delle scelte. Ovviamente se non giochi rischi di perdere un bonus economico, ma è il prezzo da pagare se vuoi giocare meno. E poi è un po’ contraddittorio perché ci sono dei giocatori che partecipano alle esibizioni. Si tratta di un argomento molto complesso, quindi non voglio schierarmi da una parte o dall’altra. La verità è che ci sono diversi elementi da considerare e logicamente ognuno cerca di fare il proprio interesse. Essendo stato nel circuito per oltre 20 anni, mi sento di dire che i giocatori non sono abbastanza uniti. Dopo essersi lamentati se ne vanno, ma poi a un certo punto ritornano. Non cambierà nulla se ci si limiterà a parlarne solamente per suscitare un po’ di attenzione».