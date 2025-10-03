Djokovic e la “frecciatina” ad Alcaraz: «Si gioca troppo? Però poi partecipate alle esibizioni…»

Novak Djokovic sta attualmente giocando il Master 1000 di Shangai e, in conferenza stampa, ha parlato del calendario troppo fitto di partite e delle polemiche di Carlos Alcaraz in merito.

Djokovic: «I tennisti non sono abbastanza uniti. Troppi impegni? Non cambierà nulla se se ne parla solo»

Le dichiarazioni del tennista serbo riportate dal Corriere dello Sport sulle nuove regole dei Master 1000 spalmati in 12 giorni:

«Fin dall’inizio sono stato contrario, anzi già quando ero nel consiglio dei giocatori non l’avevo appoggiata. Penso che per noi tennisti non sia una buona cosa perché occupa giorni nel calendario. Capisco che ci siano dei lati positivi, ma a me non è mai piaciuta. E lo dico nonostante alla mia età sia positivo avere un giorno di riposo tra un match e l’altro».

«Anche se qualche giocatore si lamenta dell’imposizione di alcune regole, la verità è che si possono fare ancora delle scelte. Ovviamente se non giochi rischi di perdere un bonus economico, ma è il prezzo da pagare se vuoi giocare meno. E poi è un po’ contraddittorio perché ci sono dei giocatori che partecipano alle esibizioni. Si tratta di un argomento molto complesso, quindi non voglio schierarmi da una parte o dall’altra. La verità è che ci sono diversi elementi da considerare e logicamente ognuno cerca di fare il proprio interesse. Essendo stato nel circuito per oltre 20 anni, mi sento di dire che i giocatori non sono abbastanza uniti. Dopo essersi lamentati se ne vanno, ma poi a un certo punto ritornano. Non cambierà nulla se ci si limiterà a parlarne solamente per suscitare un po’ di attenzione».