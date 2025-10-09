Cannavaro e la fake news sullo stipendio: «Non guadagno 4 milioni di euro» ma meno della metà

Replica piccato all'Ansa: «Mi sarei aspettato un controllo più attento delle fonti. Ho firmato fino al 2027 con opzione di rinnovo, segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero denaro»

Fabio Cannavaro parteciperà al Mondiale 2026 alla guida dell’Uzbekistan. La notizia è ufficiale è arrivata nella giornata di lunedì, seguita da alcune indiscrezioni riguardo la cifra che sarebbe andato a guadagnare l’ex difensore di Napoli e Juventus. Si è parlato di ben 4 milioni di euro, ma le cose non sembrerebbero stare proprio così.

Cannavaro: «Disappunto per la fake news sul mio stipendio»

In queste ore, infatti, l’ex capitano della Nazionale ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa in cui ha affermato: «Non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo».

«Mi sarei aspettato un controllo più attento delle fonti, nell’ informazione sportiva le fake news creano sempre più un cortocircuito incontrollabile. Stavolta è capitato a me e ho potuto misurare quanto questo sia pericoloso e dannoso, sia per i fruitori delle varie piattaforme sia per chi è oggetto di fake news e non può fare nulla per arginarle, vista la velocità del web», ha aggiunto.

Infine ha concluso sottolineando: «La verità è una sola. Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l’Uzbekistan con la prospettiva del Mondiale e della valorizzazione dei giovani talenti di un calcio in crescita. Il contratto è fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale, segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero aspetto economico».

Come riferisce la stessa Ansa, l’entourage di Cannavaro ha rivelato che la cifra esatta che guadagnerà il suo assistito corrisponde meno della metà di quella erroneamente diffusa sul web.

Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan, che è già qualificata al Mondiale 2026. Lì l’ex capitano della Nazionale italiana potrebbe ritrovare il suo vecchio compagno di squadra, Rino Gattuso, che però, con ogni probabilità, dovrà passare dai playoff con gli Azzurri.

Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan

Scrive Nicolò Schira su Il Giornale:

Il destino di due dei Campioni del Mondo 2006 più amati rischia di essere diametralmente opposto. Da un lato c’è Fabio Cannavaro per il quale è già pronto l’accesso al Mondiale 2026, dall’altro Rino Gattuso che il pass per la Coppa del Mondo – salvo clamorosi colpi di scena – dovrà conquistarselo e sudarselo ai playoff, visto che ormai la Norvegia sembra a un passo dal chiudere al primo posto il girone di qualificazione. Destini alla rovescia, verrebbe da dire. Il capitano del trionfo in Germania quasi vent’anni fa è a un passo dall’approdare sulla panchina dell’Uzbekistan, ovvero una delle nazionale già qualificate per la kermesse mondiale della prossima estate. Un corteggiamento fortissimo quella della federazione uzbeka che ha sedotto Cannavaro, pronto a tornare in pista dopo aver detto no nei giorni scorsi alla Cina, sperando in una chiamata di un club italiano non materializzatasi. L’occasione giusta per vivere da protagonista la competizione più importante in assoluto. E chissà che non possa essere la vetrina per rimettersi in mostra.