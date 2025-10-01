Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times)

Il caldo negli Usa nel 1994 causò condizioni estreme e Maradona si fece paladino della protesta (poi sappiamo come andò a finire: lo "trovarono" positivo all'antidoping)

La programmazione delle partite del Mondiale del prossimo anno potrebbe far sì che l’Inghilterra giochi gare con inizio dopo la mezzanotte, a causa delle preoccupazioni legate al caldo. Lo scrive il Times. Durante il mondiale per club di questa estate negli Stati Uniti, le partite pomeridiane sono state fortemente condizionate dalle alte temperature e dall’umidità. Tuttavia, quegli orari restano i migliori per il pubblico televisivo europeo. Cinque dei sedici stadi che ospiteranno il torneo, in USA, Messico e Canada, hanno un tetto, ma molti altri, come quelli di Miami e New York/New Jersey, dove si giocherà la finale, non offrono alcuna copertura per tifosi o giocatori.

Il fischio di inizio alle 20 corrisponde all’1 di notte in Inghilterra

“I broadcaster europei desiderano partite pomeridiane per le principali squadre europee, come l’Inghilterra, attesa alla qualificazione. In caso contrario, un fischio d’inizio alle 20 ora della East Coast americana corrisponderebbe all’1 di notte nel Regno Unito, e ancora più tardi per città come Los Angeles, con un fuso di otto ore. Il prossimo torneo vedrà per la prima volta la partecipazione di 48 squadre, dopo l’espansione dalle 32 iniziali, aumentando ulteriormente le difficoltà logistiche legate agli orari delle partite”.

Sorteggio il 5 dicembre, poi si decideranno gli orari

“Victor Montagliani, vicepresidente Fifa e presidente della Concacaf, l’organizzazione che copre i paesi ospitanti, sostiene: «Abbiamo imparato lezioni sugli orari di inizio. Il caldo è sempre un problema nella nostra regione perché le estati sono calde, anche in Canada, non solo negli USA, ed è importante tenerne conto. I nostri responsabili media discutono quotidianamente con media europei e internazionali su quali siano gli orari migliori e in quali stadi sia possibile giocare alle 15, come ad Atlanta. Tutto questo sarà preso in considerazione quando il calendario sarà pubblicato dopo il sorteggio del 5 dicembre»”.

Lo stadio Lumen Field di Seattle ospiterà sei partite e fa parte degli 11 impianti mondiali senza tetto. Montagliani ha precisato che non tutte le partite potranno avere orari perfetti per la TV, ma «tutto sarà preso in considerazione». Parlando alla conferenza Leaders Sports Business di Londra, ha minimizzato la possibilità che partite vengano spostate dagli stadi previsti, nonostante le dichiarazioni dell’ex presidente Trump, che aveva minacciato di trasferire le gare da città che ritiene pericolose, citando San Francisco e Seattle come esempi.

Montagliani ha chiarito: «È un torneo Fifa. Le decisioni spettano alla Fifa. Con tutto il rispetto per i leader mondiali, il calcio è più grande di loro. Il calcio sopravvivrà a governi e slogan, anche se a volte creano qualche mal di testa. Ma questa è la bellezza del nostro sport: è più grande di ogni individuo e di ogni paese».

In un podcast Massimo Caputi racconta di quando a Usa 1994 il sole fece sciogliere il cronometro a Pasadena durante Argentina-Romania. Furono proprio episodi come questi che scatenarono la grande protesta di Maradona che poi fu fermato durante il mondiale per doping.