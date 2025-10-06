Cannavaro all’Uzbekistan sarà il quarto ct più pagato al mondo

Lo stipendio più alto in questo momento è quello di Ancelotti che percepisce dalla Federazione brasiliana 9,5 milioni di euro, seguito da Thomas Tuchel ct dell'Inghilterra con 5,9 milioni di euro e Julian Nagelsmann ct della Germania con 4,9 milioni di euro.

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Nazionale, ha ripreso ad allenare alla guida dell’Uzbekistan, che è già qualificata al Mondiale 2026. Una piazza che non è sicuramente tra le più ambite a livello calcistico, ma che, sorprendentemente, regala a Fabio il record di essere il quarto ct più pagato al mondo con un ingaggio da 4 milioni di euro annuali.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team! The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Questo il comunicato con cui è stato annunciato il suo arrivo:“La Federazione calcistica dell’Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell’era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico”.

Cannavaro non ha trovato una Nazionale di prestigio come il suo compagno Gattuso che è il ct dell’Italia, ma può comunque vantare di essere dietro a nomi di calibro come Ancelotti e Tuchel. Lo stipendio più alto in questo momento infatti è proprio quello dell’ex Napoli. Real Madrid che percepisce dalla Federazione brasiliana 9,5 milioni di euro, seguito da Thomas Tuchel ct dell’Inghilterra con 5,9 milioni di euro e Julian Nagelsmann ct della Germania con 4,9 milioni di euro.