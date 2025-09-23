In Premier sono contenti degli arbitri: funzionano in campo e anche nei loro annunci per spiegare (Guardian)

Una volta si parlava di arbitri inglesi come con la pancetta e non all’altezza. Oggi il giudizio e totalmente cambiato e queste prime giornate di Premier sono state giudicate davvero positivamente in Inghilterra. Chris Foy, ex arbitro di Premier, commentatore per il Guardian valuta molto positivamente le prime cinque giornate di campionato. «In questo momento – scrive – gli arbitri stanno facendo la loro parte. Speriamo che continui così. Anche uno dei principali argomenti di discussione della fine settimana non è stata una decisione sbagliata in termini di regole, ma una questione da gestire. Il riferimento è all’ammonizione di Kiernan Dewsbury-Hall da parte di Darren England per aver battuto rapidamente una punizione nel derby del Merseyside, una decisione che a quanto pare ha lasciato perplesso Jack Grealish».

Le decisioni spiegate al pubblico della Premier

Scrive il Guardian:

Arbitraggio efficace da parte di Michael Oliver in Fulham-Brentford e un valido intervento del Var (Video Assistant Referee) che ha portato all’annullamento di un gol del Fulham, dopo che l’intervento di Rodrigo Muniz era stato giudicato falloso su Nathan Collins. Oliver non può vedere l’azione dalla sua posizione. Prima che Muniz prenda possesso, allarga un braccio. Non è un gesto violento, ma colpisce Collins in faccia, facendolo sanguinare. Poi si gira e segna. Il Var raccomanda una revisione, Oliver si avvicina al monitor e lo guarda. Vede chiaramente qualcosa che non aveva visto in tempo reale e annulla il gol. È una decisione corretta perché il braccio di Muniz colpisce Collins e il difensore non può più lottare per la palla. Oliver poi torna in campo e spiega la sua decisione al pubblico. I tifosi capiscono perché un arbitro ha fatto quello che ha fatto.

Cerchiamo sempre più comunicazione – è davvero importante – e il gioco si è evoluto per assorbirla. È fondamentale che le persone comprendano il processo decisionale. Non c’è niente di peggio che lasciare lo stadio e non sapere cosa è successo, quindi questi annunci sono un’aggiunta importante e un ottimo strumento di comunicazione per gli spettatori allo stadio e i tifosi che guardano in tv.