Bufera arbitri in Premier: il Var di Liverpool-Arsenal rimosso poche ore prima dell’inizio (Nyt)

Per l'errore commesso nel match tra Fulham e Chelsea. È intervenuto per far annullare un gol ma non sarebbe potuto intervenire

Un errore riconosciuto dall’organismo per la supervisione arbitrale inglese (Pgmol) costa caro a Michael Salisbury. Come riporta il New York Times, il Var che sabato scorso aveva invitato l’arbitro Rob Jones a cancellare un gol del Fulham contro il Chelsea, non sarà più designato per Liverpool-Arsenal cominciata da poco ad Anfield. È stato rimosso all’ultimo momento. La decisione arriva dopo le polemiche seguite all’annullamento della rete del diciottenne Josh King. Episodio che il Pgmol (ossia il Professional Game Match Officials Limited, l’organismo responsabile degli arbitri) ha poi ammesso essere stato gestito in modo errato.

Il Var Salisbury escluso da Liverpool-Arsenal

Athletic scrive: «Michael Salisbury, il Video Assistant Referee (Var) della vittoria del Chelsea contro il Fulham, è stato sollevato dall’incarico per la partita tra Liverpool e Arsenal di domenica. Salisbury è stato al centro di un controverso gol annullato al Fulham durante la gara di sabato a Londra. Quando il gol di Josh King è stato annullato per un fallo di Rodrigo Muniz su Trevoh Chalobah in un’azione precedente. L’arbitro in campo Rob Jones è stato invitato da Salisbury a rivedere le immagini. Dal controllo è emerso che Muniz aveva colpito Chalobah mentre cercava di proteggere il pallone, nella costruzione dell’azione». Rob Jones ha dichiarato: «Dopo la revisione, il numero nove del Fulham (Muniz) commette un fallo imprudente. Calpesta il piede del difensore del Chelsea. Pertanto annulliamo il gol e si riprende con una punizione per il Chelsea. Non c’è nessun ulteriore provvedimento».

Il Pgmol ammette l’errore:

Secondo la testata: «Fonti vicine al Professional Game Match Officials Limited (Pgmol) hanno riconosciuto che in quell’episodio è stato commesso un errore, poiché non ci sarebbe dovuto essere l’intervento del Var, e la rimozione di Salisbury dal match di domenica ad Anfield lo riflette. Il capo del Pgmol, Howard Webb, ha anche contattato il Fulham sabato sera in merito all’episodio. Il gol annullato a King, che sarebbe stato il primo per il diciottenne con la maglia del Fulham, è arrivato quando la partita era ancora sullo 0-0 nel primo tempo. Il Chelsea è poi passato in vantaggio nei minuti di recupero della prima frazione con Joao Pedro, mentre Enzo Fernandez ha trasformato un rigore nel secondo tempo fissando il risultato sul 2-0. Oggi «il Liverpool affronterà l’Arsenal ad Anfield in Premier League e il ruolo di Var sarà affidato a John Brooks al posto di Salisbury».