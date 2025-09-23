Collina vuole introdurre il rigore senza respinta: «È già un vantaggio eccezionale, o segni o c’è il rinvio del portiere»
Mundo Deportivo: al momento è solo di una proposta ancora in fase di valutazione, ci vorrà del tempo. L'obiettivo è eliminare "tutto il teatro che si crea".
Vi immaginate un rigore in partita senza possibilità di rimbalzo in caso di palo, traversa o parata non trattenuta dal portiere? Si tratta di un’idea di Pierluigi Collina, capo del Comitato Arbitri Fifa, attualmente sul tavolo come possibile modifica della regola sui tiri dagli undici metri durante il tempo regolamentare, sia nei 90 minuti sia nei supplementari.
Il rivoluzionario rigore senza rimbalzo di Collina dovrà aspettare
Riporta Mundo Deportivo:
“Lo ha chiamato “tiro unico” nei rigori durante il tempo regolamentare: «I rigori che normalmente si tirano dopo i supplementari non avrebbero rimbalzo: o segni o si riprende il gioco con un rinvio dal portiere. In questo modo si eviterebbe anche tutto il teatro che si crea».
L’ex arbitro italiano ritiene che il rigore diretto dagli undici metri dia già un vantaggio eccezionale, quindi non avrebbe senso concedere una seconda possibilità in caso di errore, per un rimbalzo sul portiere, sul palo o sulla traversa.”
Leggi anche: Collina elogia le soluzioni tecnologiche sperimentate nel nuovo Mondiale per Club (Mundo Deportivo)
Tuttavia, si tratta ancora di un’idea per il futuro che richiederà tempo prima di poter essere applicata: “La prima cosa è sottoporla all’Ifab, l’organo della Fifa responsabile delle modifiche e delle nuove regole del gioco per la stagione 2026-27. Successivamente, se la proposta venisse accolta, sarà testata nelle categorie giovanili per valutare l’impatto sul calcio professionistico, considerando pro e contro. Insomma, l’idea rivoluzionaria del rigore di Collina ha ancora bisogno di tempo prima di diventare realtà.”
Insomma, ci vuole tempo.