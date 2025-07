Collina elogia le soluzioni tecnologiche sperimentate nel nuovo Mondiale per Club (Mundo Deportivo)

In un’intervista riportata da Mundo Deportivo, Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitri della Fifa, ha definito la prima edizione del nuovo Mondiale per Club “una grande competizione”, elogiando sia il livello del gioco espresso dalle squadre in campo, sia la qualità dell’arbitraggio. «Le partite sono state ben giocate dai calciatori e ben arbitrate dai direttori di gara», ha dichiarato. Collina ha inoltre sottolineato l’orgoglio espresso da tutti gli arbitri coinvolti: «Sono orgogliosi al 100% di aver fatto parte di questa esperienza inaugurale».

Collina esprime soddisfazione per le innovazioni tecnologiche introdotte dalla Fifa nel nuovo Mondiale per Club (Mundo Deportivo)

“L’italiano Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitri della Fifa, ha dichiarato di sentirsi soddisfatto per le varie innovazioni arbitrali introdotte durante la prima edizione del Mondiale per Club. Tra queste novità, ha evidenziato la bodycam sugli arbitri, la tecnologia avanzata per il fuorigioco semiautomatico e la regola degli otto secondi che mira a ridurre la perdita di tempo da parte dei portieri.

Riguardo alla bodycam, Collina ha affermato che il risultato ha superato le sue aspettative e che il Comitato ha ricevuto commenti eccellenti, tra cui la proposta di usarla in tutte le partite o di estenderla ad altri sport. «Abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che l’arbitro vede sul campo. E questo non è servito solo per intrattenere, ma anche per addestrare gli arbitri e spiegare perché, in alcuni casi, non hanno visto determinate azioni durante la partita”.

Collina ha analizzato anche gli effetti della nuova regola che prevede la concessione di un calcio d’angolo alla squadra avversaria se un portiere impiega più di otto secondi a rimettere il pallone in gioco. “Per lui, ‘è stato un successo, perché il ritmo della partita è migliorato’, e ha sottolineato che solo due portieri hanno violato la regola, dimostrando così che tutti gli altri l’hanno davvero rispettata”.

Infine, sulla versione avanzata della tecnologia per il fuorigioco semiautomatico, ha evidenziato il fatto che questa accelera le decisioni ed evita corse inutili da parte degli attaccanti. «L’allerta arrivava molto prima agli assistenti, quando c’era una posizione di fuorigioco evidente. Ha funzionato molto bene: gli arbitri hanno annullato gol in modo corretto e hanno preso decisioni giuste grazie alla tecnologia. Siamo molto felici e soddisfatti».