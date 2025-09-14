A France Football: «Lo stile di gioco dipende dai giocatori. Guardiola ha impresso uno stile con Iniesta, Xavi e Busquets. Con loro, Klopp non avrebbe potuto fare il suo gioco»

Ancelotti: «Il Mondiale lo vincerà la squadra che difende meglio. Un allenatore deve sapere che non ha inventato il calcio»

Carlo Ancelotti intervistato da France Football sulla sua nuova vita da ct del Brasile.

La Coppa del Mondo per il Brasile non è come la Champions League per il Real Madrid: un obbligo vincerla?

«È un obbligo cercare vincere. Nessuno ha l’obbligo di vincere. Chi, nel calcio, ha l’obbligo di vincere? Anche chi pensa di essere il migliore non ce l’ha. Ci possono essere così tante cose che cambiano il verdetto. Sono rimasto al Real Madrid per sei anni e non ho vinto sei Champions League. Ne ho vinte tre (2014, 2022, 2024)». (sorride)

Nella tua autobiografia (The Dream, Talent Editions), scrivi del tuo periodo alla Juventus come allenatore: «Mi rendo conto che il mio spirito imprenditoriale ha prevalso sul mio cuore». Quando hai firmato per il Brasile, è stata la scelta del cuore o dello spirito imprenditoriale?

«Il Brasile è il cuore. È un onore. Non ho pensato all’aspetto tecnico o altro. Solo all’aspetto emotivo. Quando penso al Brasile, l’immagine che mi viene in mente è la finale del 1970 contro l’Italia (4-1), con Pelé, Jairzinho, Tostao… All’epoca tifavo Italia».

Hai già partecipato a un Mondiale, come assistente di Arrigo Sacchi, nel 1994, con l’Italia che perse contro il Brasile in finale. Oggi sei con il Brasile. È facile essere italiani e difendere i colori di un altro paese?

«Non è difficile».

Non è strano?

«Può sembrare strano, ma non è difficile. Il Brasile ti regala tante emozioni. Ora faccio parte di questa famiglia».

E se il Brasile affronterà l’Italia?

«Ah ah… Questo è probabile che sia molto complicato. (ride) Ma che il Brasile vinca… »

Ancelotti: «L’unica squadra che potrei allenare dopo il Brasile è il Real Madrid»

Come club, si diceva che una Champions non si vince con gli attaccanti ma con una solida base difensiva. Questo vale anche per un Mondiale?

«Sì. Penso che il futuro campione del mondo sarà la squadra che difende meglio, non quella che attacca meglio. Il calcio è così».

Come hai vissuto la tua ultima stagione a Madrid?

«È stato complicato. Non abbiamo ottenuto i successi desiderati. Abbiamo anche sofferto troppi infortuni in difesa ed è stato difficile mettere insieme una squadra solida e sostenere la qualità offensiva che avevamo. Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal… Sono molti giocatori importanti. Ci sono state partite in cui abbiamo avuto solo due veri difensori e uno di loro, Raul Asencio, stava appena uscendo dalla squadra giovanile, anche se è stato bravo».

«L’unica squadra che potrei allenare dopo il Brasile sarebbe il Real Madrid. (Sorride) No, non credo che succederà. Beh, ho un contratto di un anno qui. Dopo di che, tutto può accadere».

È facile allenare Mbappé?

«Molto facile. In un anno, Mbappé non mi ha mai chiesto nulla, né di calciare i rigori, né di giocare, né di non giocare, né di tirare i calci di punizione… Niente. Si è sempre comportato bene, con molta umiltà. E ha disputato una stagione di altissimo livello dal punto di vista personale, con 44 gol. Credo che la sua seconda stagione sarà migliore perché si è adattato e i compagni lo conoscono bene».

Farlo giocare da centravanti è stato il risultato di una discussione con lui?

«Affatto. Ai miei occhi, Mbappé è un centravanti. È in quel ruolo che esprime al meglio le sue qualità. È veloce, tecnico, abile, capace di sequenze fulminee in piccoli spazi. Quindi deve stare vicino alla porta».

Quali qualità speri che prendano da te i tuoi ex calciatori diventati allenatori?

«Che ricordino che il calcio è come la centrifuga della lavatrice. L’allenatore è in questa centrifuga. La difficoltà di questo lavoro è di essere in grado di dire a te stesso che non sei in questa lavatrice. Se ci rimani dentro, sei morto».

Si può imparare?

«A poco a poco, si impara».

E poi?

Un allenatore deve sapere tre cose. 1) Conoscenza del gioco. 2) Non pensare di inventare il calcio. 3) Restare fuori dalla lavatrice (ride).

In un’intervista a France Football, Lei ha dichiarato di essere “un buon tattico” ma che “non esiste lo stile Ancelotti”. Qual è lo stile?

«Lo stile non dipende da te. Dipende dai giocatori che hai. Pep Guardiola ha impresso uno stile con Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Lionel Messi. Credo che anche Jürgen Klopp abbia impresso uno stile, un calcio di intensità, di pressione, perché aveva giocatori che possedevano questo tipo di caratteristiche. Al contrario: Guardiola non sarebbe riuscito a imprimere il suo stile con i giocatori di Klopp e Klopp se avesse voluto fare il lavaggio a secco con Xavi, Busquets, Iniesta e Messi, non ci sarebbe riuscito».

