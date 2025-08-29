Zanoli all’Udinese per 5 milioni, atteso a breve il via libera del Napoli (Romano)

Il terzino andrebbe via a titolo definitivo; lo scorso anno era stato girato in prestito al Genoa dove aveva disputato 33 partite.

Alessandro Zanoli è vicinissimo ad approdare all’Udinese dal Napoli. Gli azzurri, salvo clamorose sorprese, punteranno nuovamente su Mazzocchi come vice Di Lorenzo, a discapito di Juanlu Sanchez, la cui trattativa è ormai ferma a un punto morto.

Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

L’Udinese si sta avvicinando all’accordo per Alessandro Zanoli con il Napoli, per il trasferimento a titolo definitivo a 5 milioni di euro. Via libera definitivo necessario dal Napoli e poi ci siamo.

🚨⚪️⚫️ Udinese are closing in on Alessandro Zanoli deal with Napoli on permanent transfer for €5m. Final green light needed from Napoli… and then, here we go.

L’Udinese attende solo l’ok definitivo del Napoli per Zanoli

Alla fine con tutta probabilità sarà l’Udinese ad accaparrarsi Alessandro Zanoli, terzino (in realtà esterno destro alto) del Napoli di Conte. Questo forse più per una questione tattica che tecnica, giocando il Bologna con 4 difensori e l’Udinese con i quinti, ruolo che si addice – come detto – di più al prodotto del vivaio del Napoli. C’è però da considerare, come spiega Di Marzio, che il Napoli prima di lasciarlo andare dovrà prima capire cosa fare con se stesso. Dopo Hojlund ed Elmas, mancherebbero le caselle del centrocampista (ma c’è Vergara) e del terzino vice Di Lorenzo (e ci sono Mazzocchi e Zanoli).

Scrive così l’esperto di mercato sul proprio portale:

L’Udinese è sempre su Alessandro Zanoli, in attesa che il Napoli sistemi le sue priorità e dia l’ok per la partenza del giocatore. L’Udinese continua a seguire Alessandro Zanoli. I bianconeri, come raccontato nei giorni scorsi, sono da tempo interessati al difensore del Napoli, ma attendono che il club azzurro sistemi le sue priorità prima di dare l’ok per la partenza. Su di lui c’era anche il Bologna, ma l’Udinese resta in vantaggio. Nell’ultima stagione Zanoli ha giocato in prestito al Genoa, segnando un gol e fornendo un assist in 33 partite.