Zanoli, il Bologna lo vuole, ma non aspetterà il Napoli a oltranza (Repubblica)

Il club di Italiano è pronto a chiudere con la formula del prestito e obbligo di riscatto a 5 milioni più 1 di bonus

Italiano non ha mai nascosto la sua preferenza per Zanioli e il Bologna sta provando a chiudere l’affare per il laterale destro, classe 2000, del Napoli con un prestito con obbligo di riscatto. Ma non tutto è certo

Il Bologna non aspetterà a lungo

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica Bologna:

“Il tecnico diceva: «Ci manca il sostituto di Ndoye e un terzino, poi saremo questi», ma in realtà la richiesta è pure per un centrocampista, vista la prova così così di Fabbian in mediana in un ruolo non suo.

Ora serve una decisione sul terzino, ruolo in cui, se Holm è out, restano De Silvestri e Posch, che era valigie in mano ma ora è la sola alternativa disponibile. Si proverà a non farsi soffiare Zanoli, ma non si aspetterà ad oltranza.

Zanoli al Bologna

Secondo quanto aveva riportato dal Corriere dello Sport nei giorni scorsi

“Ormai dovrebbe essere solo una questione di poco tempo. Il Bologna confida che il Napoli, con cui è già stato raggiunto un accordo economico sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus, gli ceda il cartellino di Zanoli appena avrà definito con il Siviglia l’operazione Juanlu. Nonostante l’inserimento dell’Udinese, che ha pareggiato le richieste del Napoli, da Casteldebole attendono solo la fumata bianca per consegnare a Italiano quell’elemento che gli serve ancor di più dopo lo stop di Holm”.