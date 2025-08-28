Zanoli, l’Udinese è in vantaggio e attende solo l’ok definitivo del Napoli (Di Marzio)

Alla fine con tutta probabilità sarà l’Udinese ad accaparrarsi Alessandro Zanoli, terzino (in realtà esterno destro alto) del Napoli di Conte. Questo forse più per una questione tattica che tecnica, giocando il Bologna con 4 difensori e l’Udinese con i quinti, ruolo che si addice – come detto – di più al prodotto del vivaio del Napoli. C’è però da considerare, come spiega Di Marzio, che il Napoli prima di lasciarlo andare dovrà prima capire cosa fare con se stesso. Dopo Hojlund ed Elmas che arriveranno coi loro tempi, mancherebbero le caselle del centrocampista (ma c’è Vergara) e del terzino vice Di Lorenzo (e ci sono Mazzocchi e Zanoli).

È pur vero che Di Lorenzo nella stagione da 50 partite dello scudetto spallettiano non ha mai saltato una partita. Quando l’ha fatto l’anno prima invece il Napoli perse lo scudetto ad Empoli per 3-2. Si tratterà dunque di scelte, ovviamente influenzate da Lukaku e dal suo infortunio.

Zanoli, l’Udinese è sempre davanti rispetto al Bologna (Di Marzio)

Scrive così l’esperto di mercato sul proprio portale:

L’Udinese è sempre su Alessandro Zanoli, in attesa che il Napoli sistemi le sue priorità e dia l’ok per la partenza del giocatore. L’Udinese continua a seguire Alessandro Zanoli. I bianconeri, come raccontato nei giorni scorsi, sono da tempo interessati al difensore del Napoli, ma attendono che il club azzurro sistemi le sue priorità prima di dare l’ok per la partenza. Su di lui c’era anche il Bologna, ma l’Udinese resta in vantaggio. Nell’ultima stagione Zanoli ha giocato in prestito al Genoa, segnando un gol e fornendo un assist in 33 partite.