Yamal, vandalizzato il murale a Barcellona: da Superman ai sette nani (So Foot)

L’arte urbana torna a far parlare di sé. Come racconta So Foot, il murale realizzato da Tv Boy per celebrare i 18 anni di Lamine Yamal, è stato modificato nel giro di poche settimane: «Creato da Tv Boy e inaugurato a fine giugno in Plaça d’en Joanic, a Barcellona, per celebrare i 18 anni di Lamine Yamal, il murale dedicato al prodigio del club catalano è stato rivisitato questo fine settimana. Non dall’artista originale, ma da un certo “Shredder”. Che a quanto pare ha abbandonato il suo ruolo di cattivo delle Tartarughe Ninja per intraprendere una nuova carriera nella street art».

Yamal e i sette nani:

So Foot scrive: «Mentre l’opera raffigurava la superstar spagnola nei panni di Superman, con una grande “L” sul petto, il graffitaro ha ricoperto il murale con… i Sette nani. Colto il riferimento a Biancaneve? Ma soprattutto, un’allusione non proprio elegante alla festa di compleanno di inizio luglio. Durante la quale Yamal era stato criticato per aver ingaggiato persone di bassa statura per celebrare il passaggio alla maggiore età».

🚨Quelqu’un a décidé d’ajouter les sept nains du conte de fées Blanche-Neige à la fresque de Lamine Yamal, faisant ainsi allusion à la présence de personnes de petite taille à la fête d’anniversaire du footballeur. . @EduPolo pic.twitter.com/ymLshbhQ8B — Blaugranation (@blaugranation_) August 4, 2025

Era già successo:

La testata racconta: «Non è la prima volta che questo muro, aperto agli artisti di strada, viene vandalizzato. Nel gennaio 2023, anche il murale dedicato ad Alexia Putellas, sempre firmato da Tv Boy, era stato deturpato con scritte misogine del tipo “Feminazi”, “Cro-Magnon” o “Buona solo per fare la tortilla”. Per aver osato criticare l’assenza dei dirigenti della federazione durante la consegna delle medaglie della Supercoppa».