Xabi Alonso: «Bellingham deve adattarsi, nessuno giocherà ogni minuto»

In conferenza: «Tutti sono importanti e dobbiamo giocare da squadra. Lontani dal livello del Barça? Non sono preoccupato, guardo il mio e la nostra crescita».

Domani il Real Madrid affronterà l’Oviedo, neo promosso in Liga, per la seconda giornata di campionato. La conferenza stampa del tecnico dei blancos Xabi Alonso.

Xabi Alonso: «Le scelte su chi gioca le prendo io, i calciatori dovranno abituarsi che nessuno è intoccabile»

Come vedi la partita?

«Sicuramente per Oviedo e la sua gente è una partita speciale. E’ anche molto importante per noi continuare a crescere fuori casa, essere competitivi, non importa dove giochiamo per continuare a mostrare un buon livello. È la terza settimana da quando abbiamo iniziato a lavorare, ma non vediamo l’ora della partita di domani.»

Mastantuono può iniziare titolare?

«L’ho visto bene l’altro giorno. Ha avuto un buon impatto. Ha possibilità come tutti gli altri di giocare».

Alla scoperta di Santi Cazorla…

«Con lui ho bellissimi ricordi, come giocatore e come compagno di squadra. A Euro 2008 eravamo un grande spogliatoio. Ora è tornato a casa e si diverte ad essere un riferimento a Oviedo.»

Vinicius è un riferimento per te?

«Ho già detto l’altro giorno che il contesto del Mondiale per club è un po’ diverso. Le statistiche devono essere prese con le pinze. Tutti i giocatori sono importanti e conto su di loro».

Ha parlato a Rodrygo del suo ruolo?

«Abbiamo giocato finora solo una partita. Tutte le decisioni di far giocare i calciatori e gli undici titolari sono mie, solo ed esclusivamente mie. Parlo con molti giocatori e ho parlato anche con Rodrygo, ovviamente. Ci sono giocatori che hanno molta qualità: Arda Guler, Alexander Arnold, Mastantuono, Mbappé… Abbiamo ancora delle cose da fare, ma abbiamo molte opzioni.»

Ti piacerebbe un altro centrocampista?

«Sono contento della squadra che abbiamo, ma bisogna sempre essere preparati.»

Pensi che Mastantuono sia un giocatore prevalentemente offensivo?

«Può giocare sia lì che come mezz’ala. Al River ha giocato molte volte da numero 10. Ha le qualità per giocare in entrambi i ruoli. E’ mobile come giocatore».

Su Bellingham:

«Deve adattarsi. Nessuno giocherà ogni minuto, ognuno avrà il suo tempo per giocare.»

Il rumore intorno a Vinicius ti preoccupa?

«Lo vedo bene. Abbiamo appena iniziato. Tutti sono davvero impazienti di fare una buona stagione e sono tutti con una buona predisposizione. Questo è fondamentale».

Con quale livello vede la sua squadra rispetto al Barcellona? Pensi che siano molto lontani?

«Non sono preoccupato. Guardo il mio, il mio livello, come siamo noi. Ogni settimana saremo in grado di migliorare e crescere come squadra».

Pensi stiate recuperando la migliore versione di Kylian Mbappé?

«Cercherò di aiutarlo e di aiutare la squadra a vincere le partite. È un pezzo fondamentale della squadra».