“Uefa Mafia”, lo striscione dei tifosi del Crystal Palace contro la retrocessione in Conference League (Marca)

Community Shield in tasca, ma la vera sfida è fuori dal campo: dovrebbero disputare l'Europa League ma sono stati estromessi per la multiproprietà. Deciderà il Tas

La protesta del Crystal Palace contro l’Uefa è esplosa subito dopo la decisione di retrocedere la squadra in Conference League, culminata oggi con manifestazioni durante la finale della Community Shield. Lunedì si esprimerà il Tas.

I tifosi del Crystal Palace contro l’Uefa

L’articolo di Marca descrive l’evento in questi termini: “Nella finale della Community Shield tra Crystal Palace e Liverpool, i tifosi delle Eagles hanno espresso dure proteste contro l’Uefa.

Le proteste sono nate dalla decisione dell’Uefa di retrocedere il Crystal Palace in Conference League, nonostante la squadra londinese avesse conquistato sul campo il diritto a partecipare all’Europa League dopo aver vinto la Fa Cup contro il Manchester City. I tifosi del Crystal Palace hanno mostrato striscioni con la scritta: ‘Uefa Mafia’. “

“L’Uefa sostiene che il club abbia violato le regole sulla multiproprietà. Questa decisione è arrivata dopo la conferma che il Lione rimarrà in Ligue 1.

La sanzione si basa sul fatto che John Textor, azionista di maggioranza dell’Olympique Lione, non ha completato in tempo la vendita delle sue azioni del Crystal Palace. Poiché entrambe le squadre si sono qualificate sportivamente per la prossima Europa League, le norme Uefa vietano che due club con legami significativi di proprietà partecipino alla stessa competizione europea. Di conseguenza, il Nottingham Forest prenderà il posto del Crystal Palace in Europa League, mentre i londinesi giocheranno in Conference League.

Qualche settimana fa, centinaia di tifosi hanno manifestato con striscioni e cori contro l’Uefa, denunciando quella che considerano una ‘ingiustizia flagrante’. Oggi la protesta si è ripetuta, stavolta con migliaia di occhi a osservare.”