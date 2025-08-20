«Sto per svenire», Sinner e il malore ancora non identificato. Gli sono mancati anche i genitori al telefono

Il malore di Sinner a Cincinnai è per distacco la notizia più trattata dai giornali italiani. Non è chiaro che cosa sia accaduto: se un virus (è l’ipotesi più accreditata per il Corsera), se il troppo caldo. Repubblica esclude un problema gastrointestinale legato alla torta del compleanno.

Scrive Repubblica con Massimo Calandri:

Ma prima vale la pena di chiedersi cosa gli sia veramente accaduto. L’ipotesi di un virus intestinale, legato alla torta di compleanno (fragole e crema pasticcera) assaggiata sabato, non convince. Anche perché gli altri componenti del team, da Cahill a Vagnozzi, da Ferrara e Inserra, ne hanno preso una forchettata e non hanno accusato problemi. Ci sono buone ragioni per credere che la causa del black-out sia soprattutto legata alle condizioni meteo, che avevano già fatto otto vittime tra gli atleti nei giorni precedenti. L’altro pomeriggio sul Center Court la temperatura non è mai stata inferiore ai 31 gradi, con un’umidità del 57%. (…) Con un asciugamano ghiacciato sul viso: ma le conseguenze di quel colpo di calore sono rimaste. Sembra poi che abbia avuto qualche difficoltà nell’addormentarsi, fin dall’arrivo negli Stati Uniti: senza pisolini, non è Sinner. Infine, il fuso orario gli ha impedito di parlare al telefono con i familiari («Mando qualche messaggio al mattino, poi non c’è più tempo»): per Jannik è molto più di una abitudine, lui ha bisogno di sentire sempre vicine le persone care.

Sinner e i primi segnali già in semifinale

Il Corriere della Sera con Gaia Piccardi scrive:

«Sto per svenire». Quando si è sentito mancare, lunedì nel quinto game della finale di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, da guru di se stesso — il tennis gli serve anche a conoscersi sempre meglio — Jannik Sinner ha deciso che era il momento di spegnere i motori. La macchina-corpo, analizzata al J Medical di Torino prima della partenza per lo swing americano, è stata efficiente fino all’allenamento di domenica, benché gli occhi più attenti avessero colto i primi segnali di allarme nella semifinale con Atmane. Inutile rischiare.

Gli otto ritiri in partita a Cincinnati, più Zverev sull’orlo del collasso nella semifinale con Ercolino Alcaraz, stanno a indicare che probabilmente tra players lounge, ristorante giocatori e aree comuni circolava un virus, che può essere penetrato nell’ecosistema sinneriano.

Per El Pais, è misterioso il ritiro di Sinner a Cincinnati