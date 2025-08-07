Son Heung-min si presenta al Los Angeles Fc: «La Mls non era la mia prima scelta». Viva la sincerità

Viva la sincerità, in un calcio moderno in cui oramai sconfinano frasi fatte e banalità. Il sudcoreano in conferenza: «Al Tottenham avevo dato tutto. John Thorrington mi ha convinto mostrandomi un nuovo cammino»

In un calcio moderno in cui oramai sconfinano sempre di più frasi fatte e banalità, a ‘rallegrarci’ la giornata sono arrivate le prime dichiarazioni di Son Heung-min da giocatore del Los Angeles Fc. Il sudcoreano si è trasferito in Mls per circa 25 milioni di dollari (contratto fino al 2027) dopo dieci stagioni al Tottenham. E proprio nel giorno della sua presentazione, ha ammesso che il campionato americano non era in cima alle sue preferenze come prossima tappa della sua carriera.

Leggi anche: Aldo Grasso sfotte le frasi fatte degli allenatori sul “cinismo sotto porta”

La sincerità di Son Heung-min

«Lasciare il Tottenham, dove ho trascorso gran parte della mia carriera, è stato emozionante. Ho dato tutto e, dentro di me, sentivo di aver esaurito ogni energia. Ma a dire il vero, la Mls non era la mia prima scelta», ha ammesso Son con sincerità.

In pratica, l’hanno dovuto trascinare: «È stata la prima chiamata ricevuta al termine della stagione. John Thorrington (co-presidente e direttore generale del club, ndr) mi ha convinto: ha cambiato il mio modo di pensare, mi ha mostrato un nuovo cammino. E ora sono qui». Il sudcoreano ha poi addolcito il suo intervento con una sviolinata: «E non sono venuto qui solo per esserci. Sono qui per vincere. Darò tutto me stesso e mostrerò ai tifosi qualcosa di entusiasmante».