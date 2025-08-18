Sinner si ritira contro Alcaraz: «Mi dispiace, non ce la faccio. Da ieri non mi sentivo bene»

«Speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato». Ha retto cinque games ma era irriconoscibile. Poi si è arreso. L'abbraccio con Alcaraz.

Sinner si ritira contro Alcaraz: «Mi dispiace, non ce la faccio»

Dura venti minuti la finale di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz. Sinner si è ritirato sullo 0-5. L’italiano praticamente non è mai sceso in campo. Si è capito subito che non era il fuoriclasse sempre ammirato. Non era mobile. Ogni tanto si toccava lo stomaco. Era come se facesse fatica a deglutire. Faceva molto caldo, c’era tanta umidità. La finale non si è mai giocata, nemmeno in quei cinque game. Jannik ha messo a segno qualche vincente ma ad esempio non ha nemmeno provato a rincorrere una palla corta. Ha commesso errori per lui insoliti. Sullo 0-5, Sinner ha detto: «Mi dispiace, non ce la faccio». Dall’angolo evidentemente sapevano, perché sono rimasti pressoché impassibili. Sinner ha detto qualcosa del tipo: «Ci ho provato per i tifosi». Alcaraz lo ha abbracciato. Il pubblico è rimasto comprensibilmente deluso.

A fine match ha detto:

«Mi dispiace tanto tanto di deludervi ma da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nel corso della notte e invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto, molti di voi lunedì devono lavorare o fare qualcos’altro. Carlos, congratulazioni, non è il modo in cui avresti voluto vincere. È stato uno dei tornei più caldi che abbia mai giocato. Grazie per il sostegno».

A mezzanotte la finale femminile di Cincinnati tra Paolini e Swiatek.