Premier League, prima giornata e arbitri già sotto accusa. Moyes (Everton): «Molte decisioni sbagliate»
L'Everton perde per un rigore dubbio, il tecnico protesta e dice che in Liverpool-Bournemouth uno molto più evidente non è stato concesso
Tutto il mondo è paese con gli arbitri. In Spagna si critica il Var troppo interventista, in Italia si chiede una applicazione più chiara e omogenea. E in Inghilterra alla prima giornata della Premier c’è già la prima polemica. Protagonista David Moyes, allenatore dell’Everton sconfitto a Leeds 1-0 per un rigore dubbio concesso nei minuti finali e realizzato da Lukas Nmecha. Colpevole un dubbio fallo di Tarkowski con le mani in area. Per Moyes il problema non è solo il rigore che ha subito la sua squadra (che non ha meritato molto), ma la prestazione degli arbitri.
Il rigore subito dall’Everton
«Ovviamente dirò che non è rigore e credo che non lo sia – ha detto Moyes a proposito del gol della vittoria – Sono andato a consultare l’arbitro. Ha detto che era una decisione del Var. Non so cos’altro dire”.
In Premier arbitri insufficienti
Ma Moyes non si è fermato qui. «In realtà penso che gli arbitri della Premier abbiano avuto prestazioni negative nel weekend di apertura. Penso che ci siano state molte decisioni sbagliate e quella di stasera è un’altra. Le regole dovrebbero essere che bisogna tenere le mani lungo i fianchi e, semmai, lui ha cercato di mettersele anche dietro la schiena. Anche la palla subisce una deviazione in volo. È consentito bloccarla e lui si è piegato verso la palla. In ogni caso accettiamo il verdetto. Venerdì sera [in Liverpool-Bournemouth ] ne abbiamo visto uno che non è stato fischiato, che sembrava molto più un fallo di mano di quello di stasera».