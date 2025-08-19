Premier League, prima giornata e arbitri già sotto accusa. Moyes (Everton): «Molte decisioni sbagliate»

Tutto il mondo è paese con gli arbitri. In Spagna si critica il Var troppo interventista, in Italia si chiede una applicazione più chiara e omogenea. E in Inghilterra alla prima giornata della Premier c’è già la prima polemica. Protagonista David Moyes, allenatore dell’Everton sconfitto a Leeds 1-0 per un rigore dubbio concesso nei minuti finali e realizzato da Lukas Nmecha. Colpevole un dubbio fallo di Tarkowski con le mani in area. Per Moyes il problema non è solo il rigore che ha subito la sua squadra (che non ha meritato molto), ma la prestazione degli arbitri.

Lo riporta il Guardian

Il rigore subito dall’Everton

«Ovviamente dirò che non è rigore e credo che non lo sia – ha detto Moyes a proposito del gol della vittoria – Sono andato a consultare l’arbitro. Ha detto che era una decisione del Var. Non so cos’altro dire”.

In Premier arbitri insufficienti

Ma Moyes non si è fermato qui. «In realtà penso che gli arbitri della Premier abbiano avuto prestazioni negative nel weekend di apertura. Penso che ci siano state molte decisioni sbagliate e quella di stasera è un’altra. Le regole dovrebbero essere che bisogna tenere le mani lungo i fianchi e, semmai, lui ha cercato di mettersele anche dietro la schiena. Anche la palla subisce una deviazione in volo. È consentito bloccarla e lui si è piegato verso la palla. In ogni caso accettiamo il verdetto. Venerdì sera [in Liverpool-Bournemouth ] ne abbiamo visto uno che non è stato fischiato, che sembrava molto più un fallo di mano di quello di stasera».