Minguella ricorda il giovane Messi: «prendeva la palla e andava dritto verso la porta avversaria lasciando gli altri indietro»
In un’intervista a El País, l'agente ricorda l’arrivo di Messi al Barça. Sulla videocassetta che ne rivelò il talento: «prendeva la palla e andava dritto verso la porta avversaria lasciando gli altri indietro. Può sembrare molto semplice, ma era qualcosa di totalmente diverso».
Dopo aver ricordato Maradona come «l’aldilà del calcio», Jose Maria Minguella torna su un altro momento decisivo della sua carriera: l’arrivo di Lionel Messi al Barcellona. Nell’intervista a El País, l’ex agente ricostruisce come scoprì il talento di un ragazzino di Rosario, le esitazioni del club davanti alla sua minuta corporatura, l’aneddoto dei “maccheroni” raccontato dalla compagna Orquidea Pimentel e il celebre contratto improvvisato su un tovagliolo che cambiò per sempre la storia del Barça.
La scoperta di Messi:
Minguella racconta a El País: «E allora successe che mi chiamò un avvocato argentino che lavorava con me e mi disse che c’era un bambino che bisognava aiutarlo, che non so cosa e così via». Un giorno, nell’ufficio di Barcellona, a Minguella arrivò una videocassetta con le azioni di un ragazzino minuto e dai capelli lunghi di Rosario, che lo storico agente rievoca così: «Nei video che ci arrivavano era normale vedere ragazzi fare giochetti con il pallone, e solo da quello non si capiva niente. Ma in quello di Leo si vedeva qualcosa che mi colpì: prendeva la palla e andava dritto verso la porta avversaria lasciando gli altri indietro. Può sembrare molto semplice, ma era qualcosa di totalmente diverso». Allora Minguella disse: «Bisogna portarlo qui», e organizzò il viaggio della famiglia Messi, inviando i biglietti per far sì che il ragazzo potesse presentarsi ai test con il Barcellona.
Messi al Barcellona:
Minguella racconta le reazioni degli allenatori: «Alcuni dicevano che era un fenomeno, altri che era così minuto che lo avrebbero potuto stendere con un calcio. E intanto il padre diventava impaziente. Allora andai a parlare con Charly Rexach, che era direttore sportivo della prima squadra, e gli dissi: Ascolta, Charly, ho qui questo bambino che ho portato dall’Argentina e dovete decidervi se lo volete o lo rimandiamo indietro. E Charly mi disse: Aspetta, aspetta. Organizzò una partita di prova con ragazzi di un anno più grandi di Leo per vedere come rispondeva il ragazzo. Lo vide e disse: Questo ragazzo deve restare! Ed è così che Leo Messi rimase al Barcellona e non tornò su un aereo a Buenos Aires».
L’accordo su un tovagliolo di carta:
Per rassicurare il padre di Messi dopo la prova, Minguella spinse Rexach a mettere per iscritto l’impegno del Barcellona. Mancando un documento ufficiale, si ricorse a un semplice tovagliolo. «Uno di quelli di carta morbida», racconta. Quel foglio improvvisato, destinato a diventare celebre, fu poi conservato da Horacio Gaggioli e, anni più tardi, messo all’asta, scatenando la dura reazione di Minguella, convinto che dovesse finire nel museo del Barça: «Mi sentii in colpa perché qualcuno che era il mio assistente si era tenuto il tovagliolo e poi lo aveva messo all’asta, e io andai in un programma a inveire. Poi mi fece causa per diffamazione o qualcosa del genere e chiese un risarcimento, e la questione è in tribunale e non so quanti, ma ehi, non mi interessa».
L’aneddoto dei maccheroni:
Orquidea Pimentel, compagna di vita di Minguella, racconta un aneddoto sul giovane Messi. Una volta invitarono la famiglia Messi a casa loro e lei disse al ragazzo: «Ti ho fatto i maccheroni, se ti va di più, li vuoi? Lui disse di sì, gli servii un bel piatto di maccheroni, lui abbassò la testa e mangiò, mangiò, e non la alzò fino a quando non li ebbe finiti. Io rimasi lì in piedi a guardarlo mangiare, e alla fine gli dissi: Ne vuoi ancora? E lui mi guardò e disse: Sì, ne voglio ancora. E gli servii un altro piatto più o meno uguale di grandezza e se lo mangiò tutto. Poi José María raccontò l’aneddoto in qualche programma o qualcosa del genere e i maccheroni di Messi diventarono famosi».