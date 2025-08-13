Milan, trattativa avanzata con lo United per Hojlund. Vlahovic resta sul groppone della Juventus?

Rasmus Hojlund è nel mirino del Milan per affiancare Santiago Gimenez nella prossima stagione. Il danese ex Atalanta ha aperto al ritorno in Serie A e, se dovesse arrivare, si chiuderebbero dunque le porte per Dusan Vlahovic, altro giocatore su cui i rossoneri avevano mostrato interesse.

Milan in pressing su Hojlund, che ha aperto al trasferimento

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Il Milan continua ad avanzare per trovare l’accordo con il Manchester United per Rasmus Hojlund. Colloqui in corso con l’entourage del giocatore per discutere sul progetto, mentre Højlund ha aperto al trasferimento. Prestito oneroso di 6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 milioni e l’intero stipendio coperto.

🚨🔴⚫️ AC Milan keep advancing on Rasmus Højlund deal with Man United. Talks ongoing on player side to discuss the project as Højlund is opening doors to AC Milan. €6m loan fee, €45m buy option clause and salary covered — details revealed last week, agreement closer. pic.twitter.com/ONBVKAJQcS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

L’attaccante danese non è riuscito a brillare nei Red Devils, nonostante sia stato pagato circa 80 milioni due estati fa. Appena 10 reti in 52 presenze la scorsa stagione in Inghilterra. La prossima estate c’è il Mondiale e per lui sarebbe una grande occasione ritrovare fiducia in un club che crede in lui e gli dia modo di rientrare nei convocati della sua nazionale.

Il Telegraph scrive:

Nel dicembre 2023, i tifosi dello United applaudirono per il cambio di Martial con Hojlund che gli subentrò nel secondo tempo in un match contro il Bournemouth. Ma ora è proprio il danese che è diventato l’emblema dell’attacco spezzato dello United. Ingaggiare un nuovo centravanti è la priorità del club nella prossima finestra di mercato, e non è difficile capire perché. Solo West Ham, Everton e le ultime tre squadre di Premier League hanno segnato meno dei 33 gol dello United in 27 partite di campionato. Hojlund ne ha fatti due, uno in meno di Zirkzee; McTominay la scorsa stagione, da centrocampista, ne aveva segnati sette in questa fase del campionato. I tifosi pensano che un nuovo numero 9 possa far rinascere il club, ma Amorim ha dichiarato recentemente: «Penso che sia chiaro, noi come squadra non stiamo aiutando Rasmus. Non creiamo molte occasioni da gol».