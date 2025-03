Hojlund, il flop dello United: McTominay, da centrocampista, segnava più di lui (Telegraph)

Ha segnato 2 gol in Premier in questa stagione ed è stato pagato circa 82 milioni di euro, uno dei peggiori investimenti del club. Non è difficile capire perché i Red Devils cercano un nuovo centravanti.

Rasmus Hojlund sta deludendo al Manchester United, soprattutto per la cifra per cui è stato prelevato dall’Atalanta. Scott McTominay, venduto dai Red Devils al Napoli quest’estate, aveva segnato più di lui a questo punto della stagione, ed è un centrocampista.

Hojlund è diventato l’emblema dell’attacco dello United

Il Telegraph scrive:

Nel dicembre 2023, i tifosi dello United applaudirono per il cambio di Martial con Hojlund che gli subentrò nel secondo tempo in un match contro il Bournemouth. Ma ora è proprio il danese che è diventato l’emblema dell’attacco spezzato dello United. Ingaggiare un nuovo centravanti è la priorità del club nella prossima finestra di mercato, e non è difficile capire perché. Solo West Ham, Everton e le ultime tre squadre di Premier League hanno segnato meno dei 33 gol dello United in 27 partite di campionato. Hojlund ne ha fatti due, uno in meno di Zirkzee; McTominay la scorsa stagione, da centrocampista, ne aveva segnati sette in questa fase del campionato. I tifosi pensano che un nuovo numero 9 possa far rinascere il club, ma Amorim ha dichiarato recentemente: «Penso che sia chiaro, noi come squadra non stiamo aiutando Rasmus. Non creiamo molte occasioni da gol».

In 10 delle sue 22 presenze in Premier, il danese ha toccato al massimo un pallone in area di rigore. La decisione di pagarlo 72 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro) dall’Atalanta è stato visto come uno dei peggiori investimenti del club, e ci si chiede: come ha fatto a raggiungere quel valore di mercato, dato che Kane è arrivato al Bayern Monaco per soli 30 milioni? Hojlund ha segnato 50 gol in carriera finora, il centravanti inglese ne ha segnati solo sei in meno, ma in una stagione. Aspettarsi che un “bimbo prodigio” con due anni di esperienza nel calcio professionistico potesse trascinare l’attacco di un club come lo United, è una scelta piuttosto ingenua.

ilnapolista © riproduzione riservata