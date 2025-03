Lo United vuole Osimhen: le due scelte prospettiche Hojlund e Zirkzee non hanno funzionato (Tmw)

I Red Devils prenderebbero un grande attaccante pagato forse anche meno di quanto vale (75 milioni), con uno stipendio gestibile per un club di Premier.

Il Manchester United potrebbe ripescare nuovamente dalla Serie A per il suo centravanti. I Red Devils vorrebbero infatti puntare all’ingaggio di Victor Osimhen, che tornerà al Napoli in estate dopo il prestito al Galatasaray.

Il Manchester United punta a Osimhen, decisamente più pronto di Hojlund e Zirkzee

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

La pista Victor Osimhen ha tutto per essere centrata. Clausola da 75 milioni senza lacci né lacciuoli vari, stipendio altissimo – ma che probabilmente non verrebbe rialzato ulteriormente, dopo un anno di Napoli e uno di Galatasaray – ma gestibile per una Premier League. Soprattutto, dopo due scelte prospettiche, finalmente un grande attaccante pagato forse anche meno di quanto vale. Ventidue gol stagioni, sedici in campionato con il Galatasaray – in venti partite – ma anche sei in sette nelle coppe europee. Abituato a giocare la Champions e, generalmente, grandi partite in stadi gremiti. Ha vinto uno scudetto, è stato il Pallone d’oro africano. Osimhen ha uno status che Hojlund e Zirkzee non hanno.

Tuttosport con Nicolò Schira riporta le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio sul futuro di Osimhen che, secondo l’ex centravanti, sarebbe alla Juventus.

«So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno». Boom. La bomba sganciata ai microfoni di Radio Radio da Roberto Pruzzo ha infiammato il mondo dei social, accendendo la fantasia dei tifosi bianconeri.

