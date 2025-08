Mercato in uscita, Sgarbi va al Pescara. Ambrosino potrebbe raggiungerlo, oppure scegliere Cremonese o Bari

Il Napoli continua a lavorare per sfoltire la rosa in vista dell'inizio della nuova stagione. Tmw su Ambrosino: "Il centravanti sarà valutato da Antonio Conte e poi, con ogni probabilità, prestato"

Non solo Cajuste, il Napoli continua a lavorare per sfoltire la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione. In mattinata è arrivata la notizia della cessione di Lorenzo Sgarbi al Pescara in prestito secco senza opzioni (Sky Sport). Oggi pomeriggio giungono aggiornamenti in merito al futuro di Giuseppe Ambrosino. A riportarli è Tuttomercatoweb.com.

Le ultime sul futuro di Ambrosino

Di seguito quanto si legge sul noto portale specializzato in calciomercato:

“Nei giorni scorsi la Cremonese ha chiesto informazioni al Napoli per Giuseppe Ambrosino che, però, piace anche in Serie B. L’attaccante è stato messo nel mirino dal Bari – che condivide la proprietà con gli azzurri – e dal Pescara. Il centravanti si è aggregato al ritiro di Castel di Sangro da poco, sarà quindi valutato da Antonio Conte e poi, con ogni probabilità, prestato”.

Il mercato del Napoli non è affatto chiuso. Dopo aver già messo a segno sei operazioni in entrata: Marianucci, De Bruyne, Beukema, Lang, Lucca e Milinkovic-Savic, prosegue la campagna di rafforzamento.

Ora l’attenzione è rivolta all’innesto di un ulteriore centrocampista, che possa completare il reparto e offrire nuove soluzioni tattiche all’allenatore. Il lavoro della dirigenza continua, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Miretti in stand-by, spunta l’opzione Fabbian per il Napoli (Pedullà)

Dal canale Youtube di Alfredo Pedullà:

«Su Miretti, che non era una trattativa perfezionata sette-dieci giorni fa (come vi avevo già spiegato), oggi il Napoli non affonda, perché vuole rifletterci ancora un po’.

Al nome di Miretti affianchiamo quello di Giovanni Fabbian, che non è certo al 100% di restare a Bologna. Era stato seguito anche da altre squadre e piace al Napoli, per caratteristiche che potrebbero permettergli di diventare il vice McTominay. Vedremo come andranno le cose tra Napoli e Bologna: se ci sarà una virata su Fabbian oppure se il Napoli resterà su Miretti.

A Bologna potrebbero piacere alcune contropartite del Napoli, ma i dialoghi tra le due società non sono semplici, spesso a causa di divergenze di vedute. Vedremo come si evolverà la situazione.»