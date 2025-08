Il “giro del mondo” di Cajuste sta per finire, il ritorno all’Ipswich è sempre più concreto (Pedullà)

Il Napoli continua a lavorare anche sul mercato in uscita. E tra gli esuberi che circolano in casa azzurra c’è sicuramente Jens Cajuste. Il centrocampista svedese era stato accostato al Besiktas e all’Arabia Saudita, ma probabilmente il suo futuro sarà ancora tra le fila dell’Ipswich Town, club inglese in cui ha militato lo scorso anno in prestito. A riferirlo è l’esperto Alfredo Pedullà.

Le ultime sul futuro di Cajuste

Ecco quanto scrive il giornalista sul proprio sito ufficiale:

“A Jens Cajuste hanno fatto fare il giro del mondo, attribuendogli destinazioni improbabili e traiettorie molto complicate. Nelle ultime settimane ci ha provato il Besiktas, senza grandi riscontri, ma proprio in quei giorni (era il 7 luglio) vi avevamo raccontato il concreto sondaggio dell’Ipswich per un ritorno che è in cima ai suoi desideri essendosi trovato molto bene. Il Napoli sta lavorando sulla formula, ha chiesto un prestito oneroso e garanzie sul riscatto: dobbiamo ancora avere un po’ di pazienza, ma l’Ipswich è una soluzione sempre più concreta (oltre venti giorni dopo) e il giro del mondo di Cajuste sta per finire…”.

Juanlu, Miretti, Gutierrez. Sono ancora tanti i nomi in entrata in casa Napoli. Ecco alcuni aggiornamenti sui principali obiettivi del momento per Manna.

Juanlu, occhio ai Wolves. Miretti e Gutierrez, cresce l’ottimismo

Per quanto riguarda l’esterno del Siviglia, ecco quanto scritto dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando sul proprio account “X”, poco fa.

“Il Wolverhampton forte su Juanlu Sanchez del Siviglia, obiettivo di mercato del Napoli. Contatto diretto tra i club, con gli inglesi che presenteranno un’offerta da 17 milioni di euro per il laterale spagnolo. Il Napoli ha un’intesa di massima con il Siviglia e con il giocatore ma non ha ancora chiuso operazione. Situazione da monitorare”.

Queste invece le ultime su Fabio Miretti, riportate da Nicolò Schira sempre su “X”.

“Il Napoli sta ancora lavorando per provare ad ingaggiare Fabio Miretti dalla Juventus. Il Napoli è pronto a offrire 10 milioni di euro + bonus al club bianconero, che però vuole di più e non ha ancora deciso il futuro del calciatore. Per il centrocampista pronto uno stipendio da 1,7 milioni all’anno”.

Per concludere, ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, sulla trattativa per Gutierrez.

“Obiettivo concreto: prima il contatto con il nuovo agente del calciatore, quel Manuel Garcia Quilon che da queste parti ha collezionato Reina, Albiol, Callejon e Benitez, poi quello con la società. L’accordo con il calciatore non è ancora stato raggiunto (2 milioni a stagione fino al 2030), mentre con il Girona si tratta sulla base di 18 milioni di euro. A titolo definitivo: tra i club la storia è avviatissima, non resta che trovare la quadra con Gutierrez”.