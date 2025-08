Gutierrez-Napoli, ore cruciali: possibile fumata bianca entro il weekend per 18 milioni + 2 di bonus (Moretto)

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il possibile – a questo punto, imminente – arrivo di Miguel Gutierrez alla corte del Napoli. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’esterno spagnolo del Girona potrebbe diventare un calciatore azzurro già entro questo fine settimana. Il giornalista ha riferito le ultime novità tramite un video su Youtube.

Le ultime su Gutierrez-Napoli

«Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalità di pagamento. Se ieri l’accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime», esordisce il giornalista.

Moretto poi entra nel merito dell’affare dicendo: «Parti vicinissime anche per quanto riguarda il contratto del calciatore. Mi aspetto dunque che Gutierrez al Napoli possa definirsi entro questo weekend, sono ore cruciali. La clausola di Miguel Gutierrez col Girona è di 35 milioni di euro, ma la trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro. Da capire definitivamente la struttura perché mi parlano anche di una possibile offerta finale da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il contratto del ragazzo sarà di cinque anni, con la possibilità forte che si aggiunga un altro anno opzionale, quindi 5+1».

Moretto ha poi rivelato che l’inizio della trattativa risale allo scorso dicembre, e che il Napoli non era l’unico club interessato al calciatore:

«Nel corso di questa finestra di mercato Gutierrez è stato cercato con insistenza da West Ham e Bayer Leverkusen, che avevano quasi raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore, ma nessuno dei due club è poi andato avanti nella trattativa con il Girona. Il ragazzo è stato cercato anche dal Marsiglia, ma la sua priorità è sempre stata quella di provare a giocare in un campionato come quello italiano, quindi priorità al Napoli».

Staremo a vedere se effettivamente nelle prossime ore arriverà la fatidica fumata bianca.

Il Napoli continua a lavorare anche sul mercato in uscita. E tra gli esuberi che circolano in casa azzurra c’è sicuramente Jens Cajuste. Il centrocampista svedese era stato accostato al Besiktas e all’Arabia Saudita, ma probabilmente il suo futuro sarà ancora tra le fila dell’Ipswich Town, club inglese in cui ha militato lo scorso anno in prestito. A riferirlo è l’esperto Alfredo Pedullà.

Le ultime sul futuro di Cajuste

Ecco quanto scrive il giornalista sul proprio sito ufficiale:

“A Jens Cajuste hanno fatto fare il giro del mondo, attribuendogli destinazioni improbabili e traiettorie molto complicate. Nelle ultime settimane ci ha provato il Besiktas, senza grandi riscontri, ma proprio in quei giorni (era il 7 luglio) vi avevamo raccontato il concreto sondaggio dell’Ipswich per un ritorno che è in cima ai suoi desideri essendosi trovato molto bene. Il Napoli sta lavorando sulla formula, ha chiesto un prestito oneroso e garanzie sul riscatto: dobbiamo ancora avere un po’ di pazienza, ma l’Ipswich è una soluzione sempre più concreta (oltre venti giorni dopo) e il giro del mondo di Cajuste sta per finire…”.