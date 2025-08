Lookman-Inter, trattativa verso la rottura: l’Atalanta ha rifiutato 45 milioni (bonus compresi)

Lo riportano testate autorevoli come Gazzetta e Repubblica. "L’Inter non si è detta disposta ad alzare l’offerta mentre l’Atalanta non si muove dai 50 milioni"

Sembrava tutto apparecchiato. La trattativa in dirittura di arrivo. E invece, ad oggi, Ademola Lookman è molto più lontano dall’Inter rispetto a quanto qualche giorno fa si potesse immaginare. L’Atalanta avrebbe rifiutato l’ultima – e presumibilmente definitiva – offerta nerazzurra da 45 milioni di euro (bonus compresi). A darne notizia sono La Gazzetta dello Sport ed altre testate autorevoli.

Lookman, l’Atalanta respinge l’assalto dell’Inter

Di seguito quanto si legge sull’edizione online della Rosea riguardo la vicenda:

“L’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman. La proposta di 45 milioni bonus compresi inviata da Ausilio e Marotta nei giorni scorsi è stata respinta. Attraverso una mail, i nerazzurri di Bergamo hanno manifestato al presidente dell’Inter Beppe Marotta la «non accettazione della gentile offerta»”.

La Repubblica scrive:

“Il summit tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman non ha portato all’esito sperato. Le due società non hanno fatto passi avanti, con la differenza tra domanda e offerta che resta importante. L’Inter non si è detta disposta ad alzare l’offerta (45 milioni di euro bonus compresi) mentre l’Atalanta non si muove dai 50 milioni. La trattativa viaggia quindi verso la rottura”.

Se Ndoye vale 45 milioni, per Lookman ce ne vorrebbero almeno 90 (e invece l’Inter rischia di prenderlo a 45)

Le vie del calciomercato sono infinite. Siamo evidentemente profani del calcio, altrimenti ci saremmo già spiegati come sia possibile che Ndoye e Lookman abbiano lo stesso prezzo. Lo svizzero del Bologna, rincorso dal Napoli come se si trattasse della reincarnazione di George Best, è stato acquistato dal Nottingham Forest per 45 milioni più il 20% sulla rivendita in favore del Bologna. Quindi è acclarato che noi non capiamo nulla di calcio. Perché non ne avremmo spesi 25 per un giocatore che in fondo ha disputato una buona stagione nel Bologna con otto gol in Serie A e nove in stagione .

E non riusciamo a spiegarci come sia possibile che Ndoye abbia lo stesso prezzo di Lookman che è stato pallone d’oro africano, che ha segnato una tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (non un gol nella finale di Coppa Italia). Lookman, ventisette anni, lo scorso anno ha realizzato venti gol in stagione. La stagione precedente diciassette e quella ancora prima quindici.

A noi profani sembrano grandezze non commensurabili. Per gli operatori di calciomercato no. Evidentemente sbagliamo noi. Vedremo cosa accadrà. Ci pare che l’Inter con 45 milioni possa mettere a segno un discreto colpo anche se c’è l’incognita legata a tutti i calciatori dell’Atalanta che una volta lasciata Bergamo smarriscono le loro doti e di solito si trasformano in brocchi. L’elenco è lunghissimo. Vedremo se accadrà lo stesso in caso di trasferimento all’Inter.