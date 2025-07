La Gazzetta fa a pezzi Zielinski: per Sarri aveva i colpi di di De Bruyne, all’Inter è stato come Godot

Non sanno come liberarsene: "Non ha un mercato semplice. Ha 31 anni, guadagna 4,5 milioni netti e ha un contratto in scadenza nel 2028"

Piotr Zielinski da quando ha lasciato il Napoli sembra far fatica a ritrovare sé stesso. Il giocatore visto all’Inter è un lontano parente di quello ammirato per diverse stagioni nel capoluogo partenopeo. Tantoché a Milano vorrebbero disfarsene ma in questo momento è un problema trovare un acquirente. Scrive Gazzetta.it.

“Il Zielinski dell’Inter è stato un po’ come Godot. Per un annetto i tifosi nerazzurri l’hanno aspettato invano sugli spalti scrollando sullo smartphone a caccia di vecchie dichiarazioni, soprattutto per distrarsi: “È davvero questo il vero Piotr?”. Per Sarri aveva i colpi di di De Bruyne. Gattuso disse che uno così, talentuoso e duttile, “danzava sul pallone come nessun altro”. Ancelotti ne elogiò la completezza. Mentre Spalletti pretendeva di continuo la famosa “vena al collo”, perché quando la tirava fuori “gli garbava un po’ di più”. L’Inter l’ha aspettato per un anno intero, ma il Piotr visto e stravisto a Napoli, Campione d’Italia nel 2023 con tre gol e nove assist, non s’è palesato mai. La sua annata interista è stata un tourbillon di gare storte. L’unica volta in cui gli interisti hanno intravisto frammenti del vecchio Piotr è stata contro la Juve, quando siglò due gol ai bianconeri. Per il resto hanno atteso invano”.

“Zielinski si può considerare in bilico ma non ha un mercato semplice. Ha 31 anni, guadagna 4,5 milioni netti e ha un contratto in scadenza nel 2028. Arriva da un’annata ombrosa condizionata da un paio di infortuni. L’ultimo gli ha fatto saltare il viaggio per gli Stati Uniti. Il minutaggio – 971′ in campionato – non era così basso dalla stagione 2012-13. A quei tempi aveva 19 anni, giocava sulla trequarti e si divideva tra la Primavera dell’Udinese e la prima squadra. L’Inter potrebbe recuperarlo, anche perché Piotr sarebbe anche utile”.

“Il più classico dei “perché tenerlo?” è la duttilità. Nella nuova Inter potrebbe giocare in mezzo e da trequartista. Tuttavia, l’ultima annata impone riflessioni: Zielinski ha chiuso con due gol e tre assist in 39 partite, di cui solo 16 da titolare. Per questo l’Inter sta valutando il suo futuro, anche se la sua situazione contrattuale non aiuta. Uno dei nomi tenuti sott’occhio è Morten Frendrup del Genoa, danese di Tuse, 24 anni, un giocatore totalmente diverso per caratteristiche ma forse più utile a Chivu”.