Lookman avvertito dagli Ultras dell’Atalanta: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata»
Lookman è tornato dopo la fuga estiva e si allena a parte in attesa di un reintegro graduale. Sullo sfondo resta l’interesse dell’Atletico Madrid, non ancora convinto sull’operazione.
Gli Ultras dell’Atalanta lanciano un avvertimento a Lookman. Hanno esposto a Zingonia uno striscione per l’attaccante nigeriano, rientrato da pochi giorni dopo la fuga estiva: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata». Affisso nella notte all’esterno del centro sportivo bergamasco, lo striscione punta chiaramente ad Ademola Lookman.
I toni dello striscione non risultano eccessivamente duri e cercano in qualche modo di ricucire il rapporto con il giocatore.
Avvertimento a Lookman
Scrive il Corriere della Sera, edizione di Bergamo:
“Il nigeriano non è citato esplicitamente ma il riferimento è alla triplice rottura operata dall’attaccante nei confronti dell’Atalanta da inizio agosto, quando si è promesso all’Inter.
Dopo il rifiuto dei Percassi all’offerta da 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus messa sul tavolo dai nerazzurri milanesi, Lookman ha smesso di allenarsi a Zingonia e ha tolto dai social tutte le foto con la maglia nerazzurra, oltre che ogni riferimento all’Atalanta, a parte il lungo post in cui accusava il club di non aver rispettato la promessa di cessione. Tornato a inizio settimana al Centro Bortolotti, dopo che l’Inter ha fatto un passo indietro e la trattativa è saltata, ora la società è pronta a dargli una seconda possibilità: lo sta facendo allenare a parte a Zingonia in ottica di un suo graduale reintegro.
Anche una parte della tifoseria, dopo questo avvertimento, è disposta a modo suo ad andare oltre, come si evince dallo striscione, ma il Pallone d’Oro africano ancora non ha cambiato i suoi social. Lookman si allenerà da solo fino al 2 settembre, il giorno dopo la fine del mercato (il primo settembre alle 20): l’Atalanta finora non ha ricevuto altre offerte concrete; sullo sfondo resta solo l’Atletico Madrid, che però non è pienamente convinto dell’operazione.”
