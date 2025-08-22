Lookman avvertito dagli Ultras dell’Atalanta: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata»

Gli Ultras dell’Atalanta lanciano un avvertimento a Lookman. Hanno esposto a Zingonia uno striscione per l’attaccante nigeriano, rientrato da pochi giorni dopo la fuga estiva: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata». Affisso nella notte all’esterno del centro sportivo bergamasco, lo striscione punta chiaramente ad Ademola Lookman.

I toni dello striscione non risultano eccessivamente duri e cercano in qualche modo di ricucire il rapporto con il giocatore.

Scrive il Corriere della Sera, edizione di Bergamo:

Dopo il rifiuto dei Percassi all’offerta da 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus messa sul tavolo dai nerazzurri milanesi, Lookman ha smesso di allenarsi a Zingonia e ha tolto dai social tutte le foto con la maglia nerazzurra, oltre che ogni riferimento all’Atalanta, a parte il lungo post in cui accusava il club di non aver rispettato la promessa di cessione. Tornato a inizio settimana al Centro Bortolotti, dopo che l’Inter ha fatto un passo indietro e la trattativa è saltata, ora la società è pronta a dargli una seconda possibilità: lo sta facendo allenare a parte a Zingonia in ottica di un suo graduale reintegro.