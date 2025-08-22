Home » Approfondimenti » Media e social

Lookman avvertito dagli Ultras dell’Atalanta: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata»

Lookman è tornato dopo la fuga estiva e si allena a parte in attesa di un reintegro graduale. Sullo sfondo resta l’interesse dell’Atletico Madrid, non ancora convinto sull’operazione.

Atalanta's Nigerian forward #11 Ademola Lookman celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Europa League final football match between Atalanta and Bayer Leverkusen at the Dublin Arena stadium, in Dublin, on May 22, 2024. (Photo by Ben Stansall / AFP)

Gli Ultras dell’Atalanta lanciano un avvertimento a Lookman. Hanno esposto a Zingonia uno striscione per l’attaccante nigeriano, rientrato da pochi giorni dopo la fuga estiva: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata». Affisso nella notte all’esterno del centro sportivo bergamasco, lo striscione punta chiaramente ad Ademola Lookman.

I toni dello striscione non risultano eccessivamente duri e cercano in qualche modo di ricucire il rapporto con il giocatore.

Scrive il Corriere della Sera, edizione di Bergamo:

“Il nigeriano non è citato esplicitamente ma il riferimento è alla triplice rottura operata dall’attaccante nei confronti dell’Atalanta da inizio agosto, quando si è promesso all’Inter.

Dopo il rifiuto dei Percassi all’offerta da 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus messa sul tavolo dai nerazzurri milanesi, Lookman ha smesso di allenarsi a Zingonia e ha tolto dai social tutte le foto con la maglia nerazzurra, oltre che ogni riferimento all’Atalanta, a parte il lungo post in cui accusava il club di non aver rispettato la promessa di cessione. Tornato a inizio settimana al Centro Bortolotti, dopo che l’Inter ha fatto un passo indietro e la trattativa è saltata, ora la società è pronta a dargli una seconda possibilità: lo sta facendo allenare a parte a Zingonia in ottica di un suo graduale reintegro.

Anche una parte della tifoseria, dopo questo avvertimento, è disposta a modo suo ad andare oltre, come si evince dallo striscione, ma il Pallone d’Oro africano ancora non ha cambiato i suoi social. Lookman si allenerà da solo fino al 2 settembre, il giorno dopo la fine del mercato (il primo settembre alle 20): l’Atalanta finora non ha ricevuto altre offerte concrete; sullo sfondo resta solo l’Atletico Madrid, che però non è pienamente convinto dell’operazione.”

