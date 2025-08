Lo Us Open fa ricco il vincitore: montepremi da 5 milioni di dollari, è il più alto della storia

Lo Us Open, ultimo Slam della stagione di tennis per il 2025, che si terrà tra qualche settimana, è pronto a fare ricco il vincitore. Svelato, infatti, il montepremi da urlo. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it.

Us Open, il vincitore avrà un ricco montepremi

“A New York si va per vincere: il titolo degli Us Open e soprattutto un montepremi da favola. Per questa nuova edizione dello Slam a stelle e strisce la Usta, l’associazione americana tennis, offrirà il montepremi più alto della storia: 90 milioni di dollari in compensi totali per i giocatori. Così il torneo newyorkese riesce nell’impresa di superare ancora una volta sé stesso: nel 2024 lo Slam era fermo a 75 milioni di dollari. Si tratta, quindi, di un aumento del 20% rispetto alla cifra dello scorso anno, che aveva stabilito a sua volta il record del montepremi più alto della storia”.

“Il vincitore e la vincitrice di questa edizione degli Us Open, dunque, si porteranno a casa la consueta coppa e una cifra da capogiro. Riceveranno un assegno da 5 milioni di dollari con un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni di dollari assegnati nel 2024. Non sorrideranno, tuttavia, solo campione e campionessa. Gli aumenti del prize money riguarderanno anche i finalisti, i semifinalisti e coloro che conquisteranno quarti e ottavi di finale. Per il primo turno, invece, “solo” 110,000 dollari in palio, ossia poco più di 9mila euro”.

“La crescita riguarderà anche i tornei di doppio e quello delle qualificazioni. Il primo aumenterà di poco meno di un milione rispetto allo scorso anno, arrivando alla cifra di 4,78; per quello di qualificazioni si raggiungerà il record di 8 milioni di dollari, con un incremento del 10% rispetto all’anno scorso. E a questo bisogna aggiungere una lista di servizi che da sempre gli Us Open fornisce ai giocatori: dal rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari alle due camere nell’hotel ufficiale dei giocatori, fino al servizio gratuito di incordatura di un massimo di cinque racchette per turno. New York diventa così una menta ancora più ambita”.