Agli Us Open il doppio misto vale un milione di dollari e fa il pieno di tennisti vip: Sinner, Alcaraz, Djokovic

L’Usta rilancia il doppio misto con un format veloce e spettacolare: torneo concentrato in due giorni (19 e 20 agosto), nel cuore delle qualificazioni dello Us Open, e un montepremi record da un milione di dollari per la coppia vincitrice.

In campo, tutte le star: Sinner–Navarro, Swiatek–Ruud, Rybakina–Fritz, Alcaraz–Raducanu, Djokovic–Danilovic e tanti altri. L’obiettivo è chiaro: rendere il doppio misto una disciplina centrale e spettacolare nel panorama del tennis moderno.

Ecco quanto riportato da L’Équipe:

“Fino a questo martedì si conoscevano solo le coppie iscritte, ora si conosce il cast definitivo. L’Usta, la Federazione americana di tennis, ha annunciato martedì l’identità di 14 delle 16 coppie che parteciperanno al torneo di doppio misto degli Us Open, una nuova formula che si terrà il 19 e 20 agosto, durante la settimana delle qualificazioni. La coppia vincitrice porterà a casa un premio di 1 milione di dollari.

E come previsto, il tabellone è davvero di alto livello. Tra le coppie ammesse direttamente figurano Jannik Sinner con Emma Navarro, Iga Swiatek con Casper Ruud, Jack Draper con Paula Badosa, Elena Rybakina e Taylor Fritz, Jessica Pegula e Tommy Paul, e anche Mirra Andreeva in coppia con Daniil Medvedev.

Sono note sei delle otto coppie invitate. Tra queste, l’attesissima coppia formata da Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu. Novak Djokovic farà coppia con la connazionale Olga Danilovic. Appena rientrata nel circuito la scorsa settimana a Washington, Venus Williams ci sarà con l’amico Reilly Opelka. Presenti anche i detentori del titolo, Sara Errani e Roberto Vavassori. Due coppie devono ancora essere invitate.”

